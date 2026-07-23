Осень мобилизации и «галерея врагов»

В новом выпуске «Цитат Свободы» — слухи о новой мобилизации в России: почему они снова появились и чего ждут пользователи соцсетей. А также — реакция на онлайн-выставку Минюста об «иностранных агентах», ошибки ведомства и спор о том, зачем власти создают такой каталог.