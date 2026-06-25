Коллапс в Крыму и арест «Антиквара» Трабера

В соцсетях обсуждают последствия массированных ударов украинских сил по Крыму. Тем временем в России арестовали бизнесмена Илью Трабера по кличке Антиквар, которого называют единственным авторитетом, чьё знакомство публично признавал Владимир Путин.
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