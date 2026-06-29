Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 29 июня 01:16 «Единая Россия» и «Яблоко» провели XXIII съезды 04:11 Ветеран «СВО», угрожавший Владимиру Путину в видеообращении, арестован на 11 суток 05:22 Владимир Путин заявляет о желании Киева «расшатать» российское общество ударами по НПЗ и признает, что Купянск не захвачен 07:56 О чем Путин разговаривал 2 дня на Валдае с Александром Лукашенко, и зачем Лукашенко полетел в Пекин 16:03 Президент Сербии Александр Вучич объявил, что скоро подаст в отставку 23:05 Болельщики из стран Центральной Азии на Чемпионате мира по футболу