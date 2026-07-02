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Топливный кризис и смерть Сергея Иванова

  • Антон Сергиенко
Топливный кризис и смерть Сергея Иванова
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Топливный кризис и смерть Сергея Иванова

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В России набирает обороты топливный кризис. В регионах выстраиваются очереди на АЗС, вводятся ограничения на продажу бензина. Тем временем стало известно о смерти бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности Сергея Иванова - одного из самых влиятельных представителей путинской элиты.

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