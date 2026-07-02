Топливный кризис и смерть Сергея Иванова

В России набирает обороты топливный кризис. В регионах выстраиваются очереди на АЗС, вводятся ограничения на продажу бензина. Тем временем стало известно о смерти бывшего министра обороны и секретаря Совета безопасности Сергея Иванова - одного из самых влиятельных представителей путинской элиты.
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Цитаты Свободы. Спасибо Путину за это