Массированный удар по Киеву: более 10 погибших, десятки раненых

Российские войска в ночь на второе июля нанесли массированный удар по Киеву. По последним данным, погибли 13 человек и пострадали более 80. Об этом сообщают местные власти.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что ранены более 50 человек, в том числе двое детей. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавших более 30. Мэр Виталий Кличко пишет, что пострадали 86 человек, из них 70 госпитализированы. 3-е июля в украинской столице, по словам Кличко, объявлено днём траура.

По словам Ткаченко, в результате атаки есть повреждения и разрушения более чем в 30 местах во всех районах города. Повреждено более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать в 15 локациях, люди могут оставаться под завалами.

В Дарницком районе частично разрушены жилые пятиэтажные и девятиэтажные дома, верхние этажи 16-этажного дома и частные дома. В Шевченковском районе горела кровля семиэтажного жилого дома и здание гостиницы, поврежден пятиэтажный дом.

В Голосеевском районе произошел пожар на техническом этаже 16-этажного дома, в Печерском районе разрушен девятиэтажный дом, в Оболонском районе произошел пожар на территории склада, в Святошинском районе повреждены два частных жилых дома, в Деснянском районе – жилой девятиэтажный дом.

В Минобороны России заявили, что нанесли удар по Украине "в ответ на атаки украинской стороны на гражданскую инфраструктуру". "В результате удара оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования в сочетании с БПЛА поражены предприятия ВПК и объекты ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", – утверждают в российском военном ведомстве.

В Киевской области в результате российских обстрелов пострадали два человека.

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