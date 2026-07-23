Удары по Wildberries и «социальная смерть» релокантов

В соцсетях обсуждают удары БПЛА по логистическим центрам Wildberries: станет ли это крахом для малого бизнеса и кто ответит за сгоревшие товары. А Госдума приняла закон, лишающий прав политических эмигрантов — в сети это называют «гражданской смертью».