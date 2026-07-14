Кыргызстан ввел полный запрет на вывоз из страны нефтепродуктов

Правительство Кыргызстана ввело полный запрет на вывоз из страны нефти и нефтепродуктов, одновременно приостановив старые ограничения на ввоз нефтепродуктов автомобильным транспортом. В постановлении кабинета министров отмечается, что решение принято "в целях обеспечения стабильного функционирования внутреннего рынка".

Ранее запрет на вывоз топлива действовал в отношении поставок за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), теперь же мера распространена на все направления. В постановлении правительства говорится, что новое правило будет действовать до насыщения внутренного рынка, или пока в ЕАЭС не сформируется общий рынок нефти.

Под ограничения попали нефть, бензин, дизель и другие продукты переработки при вывозе автотранспортом и по железной дороге. Исключение сделали для нафты, мазута и печного топлива. Их можно вывозить по отдельному решению кабинета министров, с обязательным последующим обратным ввозом в Кыргызстан продуктов их переработки. Ограничения также не распространяются на топливо, находящееся в штатных баках транспортных средств, отмечает "Аззатык Азия".

Россия, которая является основным поставщиком топлива в Кыргызстан, ранее временно ограничила экспорт бензина и других нефтепродуктов. Москва объяснила решение необходимостью обеспечить внутренний рынок.

В России, которая пятый год ведёт полномасштабную войну против Украины, из-за ответных украинских атак по НПЗ и нефтяной инфраструктуре возник дефицит топлива. Российские власти вводят в регионах и на оккупированных украинских территориях ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Из-за этого жители приграничных районов начали выезжать в Казахстан, чтобы заправить свои автомобили. Власти Казахстана в ответ выставили около 60 постов на границе с Россией для пресечения незаконного вывоза ГСМ, напоминает Настоящее время.

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