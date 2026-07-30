Осень мобилизации и «галерея врагов»
- Антон Сергиенко
В новом выпуске «Цитат Свободы» — слухи о новой мобилизации в России: почему они снова появились и чего ждут пользователи соцсетей. А также — реакция на онлайн-выставку Минюста об «иностранных агентах», ошибки ведомства и спор о том, зачем власти создают такой каталог.
Выпуски
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30 июля 2026
Осень мобилизации и «галерея врагов»
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02 июля 2026
Топливный кризис и смерть Сергея Иванова
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25 июня 2026
Коллапс в Крыму и арест «Антиквара» Трабера