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Цитаты Свободы
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Осень мобилизации и «галерея врагов»

  • Антон Сергиенко
Осень мобилизации и «галерея врагов»
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Осень мобилизации и «галерея врагов»

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В новом выпуске «Цитат Свободы» — слухи о новой мобилизации в России: почему они снова появились и чего ждут пользователи соцсетей. А также — реакция на онлайн-выставку Минюста об «иностранных агентах», ошибки ведомства и спор о том, зачем власти создают такой каталог.

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