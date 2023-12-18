Абдель Фаттах ас-Сиси в третий раз избран президентом Египта

В Египте подведены итоги президентских выборов, прошедших 10-12 декабря. Большинство голосов - 89,6 процента, - набрал действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси. Таким образом, он заступит уже на свой третий президентский срок.

Как сообщило Национальное избирательное ведомства Египта, явка на выборы составила почти 67 процентов населения, что выше, чем на предыдущих выборах в 2014 и 2018 годах.

Конкуренцию ас-Сиси составляли три кандидата: лидер Социал-демократической партии Фарид Захран, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар.

Как отмечает The Washington Post, победа ас-Сиси на выборах была предсказуемой. Однако в следующей каденции ему предстоит столкнуться с обострившимися проблемами в стране и регионе. У Египта заметно вырос национальный долг, экономика нестабильна. По подсчётам, почти каждый третий гражданин страны с населением в 105 миллионов человек живёт в бедности.

Кроме того, в непосредственной близости идёт война Израиля против правящей в секторе Газа группировки ХАМАС, признанной террористической в США, Европе и ряде других стран. В Египте ХАМАС также запрещён. Египет выступает одним из посредников в решении конфликта, через его границу с сектором Газа организована эвакуация с палестинской территории иностранных граждан и тяжелораненых, осуществляются поставки в Газу гуманитарной помощи. Однако принимать палестинцев-беженцев Египет категорически отказался.