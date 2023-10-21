В Каире проходит саммит по урегулированию ситуации с Газой

В Каире в субботу, 21 октября, проходит саммит по урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Цель мероприятия – найти пути решения вооружённого конфликта между радикальной палестинской группировкой ХАМАС, под контролем которой находится сектор, и Израилем.

Лидеры арабских стран осудили атаки израильской армии по сектору Газа, начавшиеся в ответ на нападение группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на юг Израиля 7 октября.

Король Иордании Абдалла призвал к беспристрастному подходу в решении палестино-израильского конфликта. "Послание, которое слышит арабский мир, заключается в том, что жизни палестинцев имеют меньшее значение, чем жизни израильтян", — заявил монарх, отметив, что арабские страны хотят мира и для израильтян, и для палестинцев.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в своём выступлении подчеркнул, что палестинцы останутся на своей земле.

По словам короля Бахрейна Хамада бин Исы Аль Халифы, мир на Ближнем Востоке не наступит до тех пор, пока не будут обеспечены права палестинского народа, включая право на создание независимого государства. С аналогичным посланием к участникам саммита выступил заместитель премьер-министра Омана Хайсам бин Тарек Аль Саид.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа. "Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств", — подчеркнул Гутерриш.

В свою очередь организатор мероприятия президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Каир выступает против потенциального перемещения палестинцев на египетскую территорию. По словам ас-Сиси, единственным решением палестинского вопроса может быть только создание для них независимого государства.

Египет опасается обострения обстановки вблизи границы с сектором Газа, на северо-востоке Синайского полуострова. Позиция Каира отражает опасения арабских государств относительно появления палестинских беженцев, как это было во время войны сразу после создания государства Израиль в 1948 году, отмечает Reuters.

В каирском саммите принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций — ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

США, Израиль и Иран, который поддерживает ХАМАС политически и финансово, на мероприятии не представлены. По мнению наблюдателей, это может снизить эффективность результатов работы саммита.

Источники Reuters полагают, что собравшиеся не сделают совместного заявления из-за разногласий вокруг упоминания ХАМАС и праве Израиля на самооборону.