В Египте проходят выборы президента. Ас-Сиси прочат переизбрание

В Египте в воскресенье, 10 декабря, начались президентские выборы, которые продлятся три дня. Associated Press пишет о весьма вероятной победе действующего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси, у которого, как отмечается, нет соперников, способных бросить ему серьёзный вызов.

Помимо ас-Сиси, возглавляющего страну с 2014 года, на пост претендуют ещё три кандидата - лидер Социал-демократической партии Фарид Захран, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама и лидер Республиканской народной партии Хазем Омар.

Баллотироваться собирался и молодой амбициозный политик Ахмед Алтантави, но он выбыл из гонки после того, как не смог собрать необходимые подписи избирателей в свою поддержку. Сам Алтантави связал неудачу с преследованием, как он сказал, органами безопасности сотрудников его предвыборного штаба и его сторонников, пишет Associated Press.

Для победы уже в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство. Ожидается, что окончательные результаты будут опубликованы 18 декабря. Если потребуется второй тур, то он состоится 8-10 января.

Выборы в Египте проходят на фоне войны соседнего Израиля с палестинской радикальной группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа и признанной террористической в США странах Евросоюза. Внимание многих египтян приковано к этому вооружённому конфликту на восточных границах их страны, через которую организована эвакуация с палестинской территории иностранных граждан и тяжелораненых в результате боевых действий. 9 декабря сообщалось, что российский президент Владимир Путин побеседовал с президентом ас-Сиси по телефону, пожелав ему успеха на выборах.

Помимо этого Египет переживает тяжёлый экономический кризис. По подсчётам, почти каждый третий гражданин страны с населением в 105 миллионов человек живёт в бедности. Кризис связывают с собственными просчётами властей, последствиями пандемии коронавируса и продолжающимся российским военным вторжением в Украину, которое отразилось на экономическом положении многих стран.