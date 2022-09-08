Администрация колонии во Владимире отказала Навальному в праве на адвокатскую тайну. Сотрудники ФСИН будут читать все документы, которые политик получает от защитников или отдаёт им. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам Навального, администрация сообщила ему о принятом решении. "Вывели меня сейчас из камеры на комиссию, где начальство торжественно объявило: "Установлено, что вы не прекращаете заниматься своей преступной деятельностью, совершаете преступления прямо из мест лишения свободы. А с сообщниками общаетесь через адвокатов", – рассказал он. Когда именно состоялась беседа, из сообщения неясно, политик накануне передал, что его направили в штрафной изолятор.

Администрация уведомила его, что его документы теперь будут читать по три дня на входе и выходе в колонию, рассказал он. Политику не сообщили, в чём конкретно заключаются претензии руководства колонии.

Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после восстановления от последствий попытки покушения. Сначала политик был отправлен в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем осуждён на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. После этого его перевели в колонию строгого режима. Навальный и его сторонники называют все эти дела политическими.