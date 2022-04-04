Военный журналист, сейчас ненужный. Процесс против Ивана Сафронова

Московский городской суд 4 апреля в закрытом режиме начинает рассматривать дело по статье о госизмене (275 УК, от 12 до 20 лет лишения свободы) в отношении Ивана Сафронова. Обвинение в отношении бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" засекречено, что стало причиной преследования – неизвестно. По одной из версий, Сафронова, как высокопрофессионального журналиста, специализирующегося на военно-промышленном комплексе, могли посадить "в процессе подготовки к войне".

По стопам отца

Иван Сафронов был арестован 7 июля 2020 года, с тех пор содержится в СИЗО "Лефортово", дело против него вело Следственное управление ФСБ. Отец арестованного, Иван Сафронов-старший, бывший военный, также работал в "Коммерсанте", погиб в 2007 году при невыясненных обстоятельствах. Перед смертью он готовил материал о схемах военного сотрудничества России с Сирией и Ираном через Беларусь.

Иван Сафронов-младший пришел в "Коммерсант" в 2010 году, сидел за столом своего отца и стал одним из самых известных в России журналистов, специализирующихся на военно-промышленном комплексе и космической отрасли, входил в президентский пул.

У журналистов произошел конфликт с собственником газеты Алишером Усмановым

Проблемы в "Коммерсанте" у Сафронова начались в 2019 году. После одной из его заметок у России сорвался контракт на поставку истребителей в Египет. Уволился Сафронов – вместе со всем отделом политики "Коммерсанта" – после публикации его заметки о возможной отставке Валентины Матвиенко. Спикеру Совета Федерации это очень не понравилось, в результате у журналистов произошел конфликт с собственником газеты Алишером Усмановым.

Немного поработав в "Ведомостях", за три месяца до ареста Сафронов устроился в "Роскосмос" – советником главы ведомства Дмитрия Рогозина. Несмотря на арест Сафронова ФСБ и тяжкие обвинения, Рогозин в ходе следствия давал положительные характеристики своему бывшему сотруднику. Сафронова продолжили поддерживать "Коммерсант", "Ведомости" и журналисты из других изданий.

Общение такого журналиста с западными коллегами может вызывать подозрение

– Сафронова видел несколько раз. В "Роскосмосе" его интересовали технологические решения космической отрасли и программы по боевой ракетной тематике. Интересовался более подробно, чем обычно делают журналисты, – рассказывает Радио Свобода собеседник, близкий к руководству "Роскосмоса".

По его мнению, общение такого журналиста с западными коллегами может вызывать подозрение.

– О деле знаю только из СМИ. Мне кажется, его подвели под госизмену, воспользовавшись неосмотрительностью при общении с западными коллегами, – рассказывает Радио Свобода журналист крупного российского медиа, также специализирующийся на военно-промышленном комплексе.

При этом собеседник отмечает, что российских журналистов, специализирующихся на ВПК, никогда официально не ограничивали в общении с иностранцами.

Нагуглить невиновность

С самого задержания и до сих пор Сафронов вину не признает. В феврале 2022 года Иван Сафронов заявил, что если ему дадут ноутбук с интернетом, он за три часа нагуглит "засекреченные сведения", которые он "передавал иностранным разведкам".

Об эпизодах обвинения Радио Свобода рассказал Иван Павлов – адвокат, специализирующийся на делах о госизмене. На этот момент его адвокатский статус в России приостановлен, а он был вынужден покинуть страну из-за уголовного преследования.

Из огромного массива их переписки следствие выбрало несколько писем и сказало, что там есть гостайна

– Первый эпизод обвинения касается переписки Сафронова с Мартином Ларишем. Лариш несколько лет работал в Москве аккредитованным в МИД РФ журналистом чешской газеты. Два журналиста приблизительно одного возраста познакомились. Потом Лариш вернулся в Чехию. Сафронов с Ларишем продолжили поддерживать товарищеские отношения. Никто из них этого не скрывал: иногда путешествовали вместе, публиковали совместные фотографии в социальных сетях, Иван даже ездил в Чехию на свадьбу Лариша. Из огромного массива их переписки следствие выбрало несколько писем и сказало, что там есть гостайна, а Лариш – кадровый сотрудник чешской разведки. То, что Лариш шпион, ФСБ доказывает справкой, подписанной генералом ФСБ, – рассказывает Павлов.

Второй эпизод касается знакомства Сафронова с Демури Ворониным. Воронин – консультант в сфере политики и экономики Восточной Европы, жил в Москве и Берлине. В России у него была консалтинговая компания "Ресост".

Цифра, явно больше похожая на журналистский гонорар, а не на вознаграждение за задание

Сейчас его сайт resost.eu не просто недоступен, но и его архивные копии не открываются через Web Archive. Демури Воронин был задержан также по обвинению в госизмене в Москве в феврале 2021 года. При задержании СМИ публиковали фотографии из его соцсетей, сейчас страница Воронина "ВКонтакте" переведена в режим "для друзей".

Компания Воронина "Ресост" ликвидирована, при этом, по данным "Контур Фокуса", в Москве позже была зарегистрирована другая консалтинговая компания с тем же названием. Как связаны прошлый и нынешний "Ресосты", на момент публикации текста выяснить не удалось.

По версии ФСБ, Сафронов передал Воронину некоторые сведения, которые могли быть использованы для анализа действий российской армии в Сирии, и получил за это 248 долларов. Цифра, явно больше похожая на журналистский гонорар, а не на вознаграждение за задание, угрожающее 20 годами лишения свободы.

Следствие так и не смогло установить, из каких источников Сафронов мог собрать секретную информацию

– Я так понимаю, Воронин заключил сделку со следствием. Одно из условий сделки – показания против Ивана Сафронова. Они были знакомы. В 2015 году одна из коллег Ивана Сафронова представила ему политолога Демури Воронина и попросила проконсультировать его. Иван ответил на какие-то вопросы этого политолога по электронной почте. И эта переписка и стала поводом для обвинения Сафронова в госизмене. Следствие утверждает, что в переписке с Ворониным и с Ларишем Сафронов передавал сведения, составляющие государственную тайну. Притом что Сафронов допуска к государственной тайне не имел, а следствие так и не смогло установить, из каких источников Сафронов мог собрать секретную информацию, – рассказывает Павлов.

На момент публикации материала контактов адвокатов Воронина найти не удалось.

Сафронов хочет вызвать в суд 39 свидетелей и экспертов, в том числе высших государственных чиновников

– Обвинение не содержит описание того, какие именно сведения, якобы содержащие гостайну, Сафронов передал за границу. Где и у кого он их получил, почему эти сведения относятся к секретным, – рассказывает Радио Свобода Дмитрий Талантов, адвокат, который будет представлять Сафронова в Мосгорсуде.

Также Талантов отмечает, что Сафронов хочет вызвать в суд 39 свидетелей и экспертов, в том числе высших государственных чиновников, которые могут подтвердить его невиновность. В этом на данный момент обвиняемому отказано.

В связи с тем, что прессу и слушателей не пустят в зал, Иван Павлов заранее опубликовал обращение Ивана Сафронова к суду.

Препятствия защите

– Как и во многих делах о госизмене, обвинение Ивана Сафронова представляется абсурдным. На скамье подсудимых – журналист, чего не было со времен дела Григория Пасько. Дело уникально по уровню противодействия защите. Если в других делах о госизмене мы хотя бы могли выписывать из дела несекретные сведения – невозможно все в памяти держать, – здесь не дают выписывать даже их. Доходило до того, что адвокатов к следователю пускали с одной ручкой, остальное заставляли сдавать в камеру хранения. Даже чистые листы бумаги и кодексы не разрешали проносить с собой на следственное действие. Следователи отказывались принимать подготовленные нами ходатайства: заставляли направлять их по почте, – рассказывает Иван Павлов.

Трое журналистов – участников инициативы в поддержку Ивана Сафронова рассказали Радио Свобода, что остается неизвестным, кто и почему стал инициатором уголовного преследования их коллеги. Заместитель редактора отдела "Общество" "Коммерсанта" Александр Черных говорит, что рассматривать можно любую версию – от обиженных на Сафронова чиновников или недовольного спикера Совета Федерации до того, что Сафронова могли отправить за решетку в ходе подготовки к "военной операции" в Украине.

Последнюю версию Иван Павлов считает приоритетной:

Сложно выбрать из этого списка того, кто мог быть заказчиком уголовного дела

– Уверен, что дело Сафронова – звено в цепи подготовительных действий к войне. Сафронов, как один из лучших военных корреспондентов, сейчас был бы не нужен власти на свободе. Публикации Сафронова многим не нравились, и список этих многих настолько велик, что сейчас сложно выбрать из этого списка того, кто мог быть заказчиком уголовного дела, – предполагает он.