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Адвокат физика Кабова призвал его коллег дать заключение по делу

Ученый Олег Кабов (на фото справа)
Ученый Олег Кабов (на фото справа)

Адвокат Геннадий Шишебаров, защищающий заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента Олега Кабова, обвиняемого в мошенничестве, выступил с резкой критикой уголовного дела. Он призвал коллег учёного дать заключение по делу физика.

Учёного обвиняют в том, что при проведении сотрудниками лаборатории прикладных исследований работ по научному проекту поставленные цели достигнуты не были, а отчётная и конструкторская документация якобы была сфальсифицирована. В связи с этим получение ими стимулирующей надбавки в сумме, превышающей 7 млн рублей, следствие считает хищением.

"Таким образом, сегодня сложнейшие проблемы науки являются уже не предметом научных исследований, они являются предметом деятельности оперуполномоченных, следователей и прокуроров. Оказывается, достаточно иметь мундир и погоны, чтобы с лёгкостью в них разбираться", – пишет в своём обращении Шишебаров. Сайт Сибирь.Реалии отмечает, что в распоряжении редакции есть текст обращения.

По мнению адвоката, в России нет научно обоснованных методик проведения судебных научно-технических экспертиз, что создаёт условия для произвола в отношении российских учёных. Шишебаров просит научное сообщество дать независимую оценку экспертизе, на основании которой предъявлены обвинения его клиенту.

5 апреля уголовное дело 68-летнего учёного начал рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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