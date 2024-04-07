Адвокат физика Кабова призвал его коллег дать заключение по делу

Адвокат Геннадий Шишебаров, защищающий заведующего лабораторией Института теплофизики Сибирского отделения РАН, члена-корреспондента Олега Кабова, обвиняемого в мошенничестве, выступил с резкой критикой уголовного дела. Он призвал коллег учёного дать заключение по делу физика.

Учёного обвиняют в том, что при проведении сотрудниками лаборатории прикладных исследований работ по научному проекту поставленные цели достигнуты не были, а отчётная и конструкторская документация якобы была сфальсифицирована. В связи с этим получение ими стимулирующей надбавки в сумме, превышающей 7 млн рублей, следствие считает хищением.

"Таким образом, сегодня сложнейшие проблемы науки являются уже не предметом научных исследований, они являются предметом деятельности оперуполномоченных, следователей и прокуроров. Оказывается, достаточно иметь мундир и погоны, чтобы с лёгкостью в них разбираться", – пишет в своём обращении Шишебаров. Сайт Сибирь.Реалии отмечает, что в распоряжении редакции есть текст обращения.

По мнению адвоката, в России нет научно обоснованных методик проведения судебных научно-технических экспертиз, что создаёт условия для произвола в отношении российских учёных. Шишебаров просит научное сообщество дать независимую оценку экспертизе, на основании которой предъявлены обвинения его клиенту.

5 апреля уголовное дело 68-летнего учёного начал рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.