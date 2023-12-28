Адвокат сообщила о критическом состоянии онкобольного в колонии

Онкобольной активист Игорь Барышников, который отбывает наказание по уголовному делу о "фейках" в колонии в Калининградской области, находится в критическом состоянии. Об этом корреспонденту сайту Север.Реалии сообщила адвокат Мария Бонцлер.

"Его этапировали в колонию №8, он сидит в отряде, в обычных условиях. К нему нормально относятся. Но боли никто не отменял. Он не может ни сидеть, ни лежать - трубка в животе пережимается, моча не отходит. Ходит с трудом. Все руки и ноги у него почернели от грибка, которым он тут заразился. Но я думаю, это еще и интоксикация - он каждый день промывает цитостому этими руками с грибком. У него критическое состояние, находиться нигде, кроме больницы, даже тюремной, ему нельзя. Ему надо срочно на операцию. Честно признаться, мы вышли от него и даже разревелись", - рассказала адвокат.

У Игоря Барышникова подтвержденное онкозаболевание, а в животе установлена цитостома – трубка для отвода мочи, которую нужно периодически менять. В медсанчасти её меняют без наркоза. "Просто живодерство. Приходит хирург, выдергивает трубку, без наркоза, потом опять вставляет. У Игоря очень сильные боли из-за этой трубки", - рассказала Бонцлер.

По её словам, защита Барышникова обратилась к уполномоченным по правам человека России и Калининградской области. 26 декабря в колонии была проверка, но её участники ничего не нашли.

"Были ОНК [общественная наблюдательная комиссия], усфиновцы, уполномоченный свою помощницу прислал. Но сказали, что все нормально, руки беленькие, грибка нет. Может, они и трубку не заметили? На следующий день пришел наш адвокат Роман Морозов и увидел такие же черные руки от грибка и измученного Игоря", - отметила Бонцлер.

Защита активиста планирует обратиться в Комитет против пыток ООН, чтобы добиться лечения для Барышникова.

"Игоря убивают самым натуральным образом. В колонии ему уже оформили третью степень инвалидности, он будет добиваться второй степени. В актировании [освобождении по болезни] ему уже отказали, посчитали, что здоров. Будем подавать второй раз. Также после праздников подадим кассационную жалобу", - говорит адвокат.