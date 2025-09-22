Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов

Аэропорт столицы Дании Копенгагена вечером в субботу приостановил работу из-за неизвестных беспилотников. По сообщению полиции, над территорией аэродрома были замечены "два или три дрона". По данным сайта Flightradar24, более 30 самолётов, направлявшихся в Копенгаген, были отклонены на другие аэродромы.

Ряд рейсов были отменены, другие отложены. По состоянию на 23.45 мск аэропорт не работал уже более двух часов, и возобновление работы не ожидалось ранее, чем в 2.00 мск.

У полиции пока нет данных о том, о каких дронах идёт речь и кто их мог запустить. Другие аэропорты в Дании вечером в понедельник работали.

Полиция столицы Норвегии Осло сообщила вечером 22 сентября о задержании двух граждан Сингапура, которые, как утверждается, запустили дроны над военным объектом в районе крепости Акерсхус. Об этом сообщают норвежские СМИ. Нет данных о том, что инциденты в Норвегии и Дании могли бы быть взаимосвязаны.

За последние две недели страны НАТО дважды обвинили Россию в беспрецедентном нарушении своего воздушного пространства. В первом случае речь шла о беспилотниках - около 20 аппаратов в ночь на 10 сентября вошли в воздушное пространство Польши. 19 сентября власти Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими истребителями.



