Случайность или нападение?

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушные границы Польши в ночь на 10 сентября нарушили 19 российских БпЛА. Варшава и прежде заявляла о нарушении ее воздушного пространства крылатыми ракетами и дронами, но впервые беспилотники были сбиты. Появление российских дронов привело к закрытию аэропортов.

Военное командование Польши назвало инцидент актом агрессии.

Американский сенатор-демократ Дик Дурбин считает, что нарушения воздушного пространства НАТО со стороны России означают, что Путин "проверяет нашу решимость защищать Польшу и страны Балтии".

Президент Польши Кароль Навроцкий уверен, что Россия "готова напасть не только на Украину", а премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что "режим Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, насколько далеко он может зайти".

В Кремле заявили, что ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях без каких-либо аргументов.

Российские дроны в Польше - ошибка или план? Чем страны ЕС могут ответить Москве? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с военным экспертом Сергеем Мигдалем и советником по политике ЕС Петаром Таневым.