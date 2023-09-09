Африканский союз стал постоянным членом G20

Африканский союз стал постоянным членом "Группы двадцати". Об этом заявил нынешний председатель G20 – премьер-министр Индии Нарендра Моди – на саммите группы в Дели. Решение было широко ожидаемым перед началом открывшегося в субботу саммита. Данный шаг будет ещё больше способствовать усилиям Моди сделать Индию весомым игроком так называемого Глобального Юга, пишет Би-би-си.

"Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твёрдо убеждены, что его включение внесёт значительный вклад в решение глобальных проблем современности", – говорится в проекте декларации по итогам саммита, с которым ознакомился Reuters.

Теперь в G20 двадцать один участник, включая Евросоюз, который был единственным полноправным членом-блоком. Также среди членов группы США, Китай и Россия. На долю G20 приходилось порядка 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения планеты. С принятием в группу Африканского союза, который объединяет 55 государств, цифры увеличатся ещё больше.

Нынешний саммит G20 впервые проходит в Южной Азии. Среди участников встречи - президент США Джо Байден, британский премьер Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон. На форуме не присутствуют лидеры России и Китая - Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вместо российского Путина на саммит в Дели прибыл министр иностранных дел Сергей Лавров.