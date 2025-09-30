Активист Михаил Кригер объявил голодовку в орловской колонии

Московский активист Михаил Кригер, находящийся в колонии в Орловской области, объявил голодовку из-за частых водворений в штрафной изолятор, сообщает во вторник проект "За права человека".
По его сведениям, Кригер держит голодовку в ИК-5 поселка Нарышкино с 25 сентября. Он требует, чтобы его выпустили из ШИЗО в свой отряд.
По словам правозащитницы Елены Санниковой, которую цитирует "ОВД-Инфо", активист находится в штрафном изоляторе с 9 сентября. Сначала его поместили туда на 15 суток, но по истечении срока оставили в камере ШИЗО под предлогом обеспечения его безопасности.
Новый срок в ШИЗО для Кригера должен закончиться 9 октября. Как отметила Санникова, в камере активиста очень холодно из-за отсутствия отопления.
Ранее Михаила Кригера помещали в ШИЗО в июне 2024-го и в августе нынешнего года.
Сам активист уверен, что в колонии ему ничто не угрожает и из ШИЗО его не выпустили под надуманным предлогом. По мнению Кригера, администрация изолирует его, чтобы он не общался с другими осужденными.
- Михаил Кригер был приговорён осенью 2023-го года к семи годам колонии. Ему в вину вменялись призывы в интернете к казни Владимира Путина, а также оправдание действий студента Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании архангельского ФСБ. Вину активист не признал, сказав, что его судят за "антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию", которую он не скрывает.
- В феврале Кригеру исполнилось 65 лет.