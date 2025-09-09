Михаил Кригер в третий раз за два месяца отправлен в ШИЗО

Осужденный в России по статьям об оправдании терроризма и разжигании ненависти оппозиционный активист Михаил Кригер в третий раз за два месяца отправлен в штрафной изолятор.

Об этом сообщает телеграм-канал "Свободу Кригеру!" Согласно этому сообщению, Кригер помещен в ШИЗО на 15 суток. Причины наказания не уточняются.

Сторонники Кригера также подчеркивают , что он и другие заключённые ИК-5 в Орловской области не могут отвечать на письма, так как им по-прежнему не выдают бланки (при том, что бланки уже оплачены отправителями писем).

Михаил Кригер был приговорён осенью 2023-го года к семи годам колонии. Ему в вину вменялись призывы в интернете к казни Владимира Путина, а также оправдание действий студента Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя в здании архангельского ФСБ.

Также Кригеру запретили администрировать сайты в течение четырёх лет. Вину он не признал, сказав, что его судят за "антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию", которую он не скрывает. Под стражу Кригер был взят в ноябре 2022 года.

Ранее его задерживали на различных акциях протеста, включая антивоенные. В июле того же года его арестовали на десять суток из-за наклеек на автомобиле "Навальный – мой президент" и "Я против Путина. Я – за Навального".

В феврале Михаилу Кригеру исполнилось 65 лет.