Активистку "Яблока" приговорили к штрафу в 2 млн за пост о Дне победы

Приморский краевой суд приговорил зампредседателя отделения партии "Яблоко" во Владивостоке Марину Железнякову к штрафу в размере два миллиона рублей по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В понедельник, 10 ноября, присяжные вынесли Железняковой обвинительный вердикт, отмечает "Медиазона". При этом вердикт не был однозначным - трое приcяжных признали её невиновной, а из девяти, голосовавших за виновность, четверо посчитали, что она заслуживает снисхождения. По делу мог грозить реальный срок до трёх лет.

Следствие усмотрело распространение заведомо ложных сведений о Советском Союзе в годы Второй мировой войны (по российскому Уголовному кодексу, это подпадает под статью о реабилитации нацизма) в поздравлении политика с праздником 9 мая, опубликованном в соцсетях в 2021 году.

"Мы знаем, как дорого обошлась долгожданная победа нашему народу в борьбе за свободу, какой ценой! Мы понимаем, что во многом развязывание войны и столь многочисленные жертвы лежат на совести коммунистического, тоталитарного режима!" — говорилось в посте Железняковой. — "Мы видим, как светлый праздник используется пропагандой для удержания, узурпации власти! Но это наш праздник, праздник свободы, которой становится всё меньше и меньше!"

По мнению следствия, упоминание причастности коммунистического режима к развязыванию Второй мировой войны является "ложной информацией", а сама публикация при этом выражает негативную оценку действий руководства СССР.

О деле против зампредседателя краевого "Яблока" стало известно в мае 2024 года.

Замглавы приморского "Яблока" вину не признала. «Посмотрите на мой пост по-человечески! Где в моем в моем посте есть отрицание этого факта? Ведь я пишу „поздравляю со светлым праздником“! „С Днем Победы!“, „Вечная память погибшим!“ Где указано в моем посте, что я одобряю преступления, установленные приговором? Где я отрицаю наказание преступников? Где отрицаю, что Германия развязала войну?", - говорила она в суде, отмечает "Медуза". В "Яблоке" намерены обжаловать приговор, отмечая, что пост Железняковой опирался на факты, которые "ещё недавно можно было найти в школьных учебниках" - речь идёт в частности о сотрудничестве СССР и Германии в 1939-1941 годах и участии Советского Союза в нападении на Польшу.