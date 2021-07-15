Активисты на Кубе сообщают о тысячах задержанных протестующих

На Кубе продолжаются задержания участников протеста против коммунистического правительства. Всего было задержано более 5 тысяч человек, среди них более 120 активистов и независимых журналистов. Об этом сообщает местный интернет-портал 14ymedio.com, который собрал данные о задержаниях из разных источников.

Массовые акции протеста на Кубе начались 11 июля. По данным Reuters, на улицы Гаваны и других городов вышли тысячи кубинцев. Они скандировали антиправительственные лозунги, требовали отставки президента и более решительных действий властей в борьбе с пандемией.

Демонстранты призывали обеспечить население вакцинами от коронавируса и положить конец ежедневным отключениям электричества и дефициту продовольствия и лекарств. Вскоре после начала протестов в стране начали блокировать интернет.

Последний раз антиправительственные демонстрации состоялись на Кубе почти 30 лет назад, и тогда они были совершенно мизерными.

13 июля президент США Джо Байден призвал власти Кубы прислушаться к требованиям людей и ответить на их запросы. Представитель Госдепа США Нед Прайс раскритиковал ограничение работы мобильного интернета в кубинских городах и призвал кубинских руководителей продемонстрировать уважение к голосу народа. Министр иностранных дел Германии Хайко Мас призвал власти Кубы освободить всех задержанных за мирный протест граждан, об этом он написал 14 июля в Twitter.