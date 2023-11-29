Активисты создали "Международное общественное движение ЛГБТ"

Группа ЛГБТ-активистов приняла решение о создании "Международного общественного движения ЛГБТ", чтобы защищать свои интересы в Верховном суде России. Они сообщают, что провели учредительное собрание и пишут устав, после чего зарегистрируют юридическое лицо.

Активисты намерены защищать свои интересы в Верховном суде России, который 30 ноября должен рассмотреть иск Министерства юстиции о признании "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским и запрете его деятельности в стране. На момент подачи иска Минюстом такого движения не существовало, под формулировкой в иске, вероятно, имелись в виду любые инициативы, связанные с ЛГБТ-людьми.

В состав учредителей вошли правозащитник Игорь Кочетков, бывший директор Московского комьюнити-центра Ольга Баранова, основательница проекта Equal PostOst Эвелина Чайка, журналист Ренат Давлетгильдеев и редактор портала "Парни Плюс" Ярослав Распутин. Игорь Кочетков и Московский комьюнити-центр уже требовали от Верховного суда позволить им участвовать в процессе со стороны ответчика, но им было отказано.

В среду российские правозащитные организации обратились в Верховный суд с просьбой отклонить иск Минюста о признании "международного общественного движения ЛГБТ" экстремистским. Они указывают на антиправовой характер иска, поскольку "международного общественного движения ЛГБТ" не существует как юридически признанной организации.

"Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно, как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - цитирует правозащитников издание "Медуза".

Также они указывают, что внесение несуществующего "движения ЛГБТ" в список экстремистов "может привести к криминализации правозащитной и активистской деятельности и риску преследования для правозащитников, активистов, журналистов и просто открыто выражающих свои взгляды ЛГБТ-персон". В случае удовлетворения иска Минюста у ЛГБТ-сообщества будет ещё меньше возможностей вести публичную дискуссию о своих проблемах и отстаивать свои права, говорится в документе. Это приведет к дискриминации, запрещённой как российскими, так и международными законами.

Обращение подписали правозащитный центр "Мемориал", организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", правозащитная организация "Гражданский контроль", медиапроект "ОВД-Инфо" и другие.