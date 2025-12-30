Акционист Павел Крисевич сообщил, что уехал из России

Художник-акционист Павел Крисевич уехал из России. Об этом он сообщил в понедельник поздно вечером в своём телеграм-канале.

"Как-то так случилось, что за два дня до освобождения меня вызвали из камеры в спецприемнике и попросили зайти в помещение с выключенным светом и встать лицом к стене. В это время там стояло двое сотрудников ФСБ и стоило только зайти, как они начали угрожающе говорить мне, что "тебе же говорили", "плакать будешь ты и твои близкие", "собирай вещи и уезжай, иначе посадим". Короче одним словом, мне, в манере спектакля, намекнули, что уже, наверное, пора. И вот теперь и я пишу. Что нахожусь в безопасности", – написал художник.

Павел Крисевич в конце января нынешнего года освободился из колонии, где отбывал пятилетний срок по обвинению в "хулиганстве с применением оружия" за одну из своих акций. В 2021 году на Красной площади он произнес манифест против полицейского государства, после чего дважды выстрелил в воздух шумовыми патронами, а затем направил на себя дуло охолощенного пистолета, имитируя самоубийство.

С момента освобождения из колонии Крисевича под разными предлогами неоднократно задерживали, выписывали "предостережения" о недопустимости нарушения закона, а также несколько раз помещали под арест. В ноябре 2025 года Минюст России включил Павла Крисевича в список "иностранных агентов", отмечает Настоящее время.

29 ноября при попытке провести фотосессию у памятника ракете в Истре Крисевича снова задержали и отправили под стражу на 15 суток, после истечения срока его не выпустили и снова арестовали на 12 суток.