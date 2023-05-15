Актёр Данила Козловский прекратит выступать до конца этого года

Актёр Данила Козловский объявил, что уходит в отпуск до конца того года "по личным обстоятельствам". Майские спектакли с его участием в петербургском Малом драматическом театре отменены, сам театр закрыт. Против театра начато административное производство за нарушение санитарных норм.

6 мая стало известно, что МДТ под руководством Льва Додина был опечатан как минимум до 12 мая по требованию Роспотребнадзора, а все спектакли отменены. Государственные агентства утверждали, что Роспотребнадзор зафиксировал "многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения".

По данным Север.Реалии, проверяющие якобы обнаружили недостатки в области пожарной безопасности и в санитарно-эпидемиологической сфере, среди которых "дефекты отделки стен и пола в помещениях для хранения уборочного инвентаря, отсутствие маркировки на швабрах и ведёрках и несделанные флюорографии у некоторых сотрудников театра".

По предположениям источников в театральных кругах, реальной причиной неприятностей у театра может быть участие в его спектаклях Данилы Козловского. В апреле Малый драматический театр вынужденно перенес спектакли с участием актёра. Ранее на Козловского в Генпрокуратуру пожаловался активист Виталий Бородин, известный своими доносами. Он попросил ведомство проверить актёра на предмет дискредитации российской армии. В ответ Козловский подал иск к Бородину о защите чести и достоинства. Он назвал его жалобы "фантазиями". Суд не принял иск актера из-за неполных данных ответчика, пишет "Сота".