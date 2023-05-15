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Актёр Данила Козловский прекратит выступать до конца этого года

Данила Козловский

Актёр Данила Козловский объявил, что уходит в отпуск до конца того года "по личным обстоятельствам". Майские спектакли с его участием в петербургском Малом драматическом театре отменены, сам театр закрыт. Против театра начато административное производство за нарушение санитарных норм.

6 мая стало известно, что МДТ под руководством Льва Додина был опечатан как минимум до 12 мая по требованию Роспотребнадзора, а все спектакли отменены. Государственные агентства утверждали, что Роспотребнадзор зафиксировал "многочисленные санитарно-эпидемиологические нарушения".

По данным Север.Реалии, проверяющие якобы обнаружили недостатки в области пожарной безопасности и в санитарно-эпидемиологической сфере, среди которых "дефекты отделки стен и пола в помещениях для хранения уборочного инвентаря, отсутствие маркировки на швабрах и ведёрках и несделанные флюорографии у некоторых сотрудников театра".

По предположениям источников в театральных кругах, реальной причиной неприятностей у театра может быть участие в его спектаклях Данилы Козловского. В апреле Малый драматический театр вынужденно перенес спектакли с участием актёра. Ранее на Козловского в Генпрокуратуру пожаловался активист Виталий Бородин, известный своими доносами. Он попросил ведомство проверить актёра на предмет дискредитации российской армии. В ответ Козловский подал иск к Бородину о защите чести и достоинства. Он назвал его жалобы "фантазиями". Суд не принял иск актера из-за неполных данных ответчика, пишет "Сота".

  • После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать в том числе деятелей культуры, которые выступили против войны. Сотни режиссёров, актёров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну.
  • В апреле Министерство культуры России не продлило контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова Андреем Могучим. Он подписывал антивоенное письмо деятелей культуры, авторы которого назвали войну в Украине позором. Позднее Московский Театр Наций отменил апрельские показы спектакля Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела". Одну из ролей в нем исполняла Лия Ахеджакова, вынужденная уйти из "Современника" из-за своей антивоенной позиции.
  • В мае Замоскворецкий суд Москвы арестовал режиссёрку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук на два месяца по обвинению в оправдании терроризма в связи с театральной постановкой "Финист ясный сокол".

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