Актёра Назарова оштрафовали за песню "Хотят ли русские войны?"

Суд в Москве оштрафовал народного артиста России Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за ролик "Хотят ли русские войны?". Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Видео было опубликовано на ютьюб-канале Назарова на третий день полномасштабного российского вторжения в Украину. В ролике он вместе с женой Ольгой Васильевой исполняет антивоенную песню собственного сочинения.

Суд счёл это дискредитацией российской армии. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.

На заседании суда Назаров не присутствовал, но передал через адвоката, что вину он не признаёт.

С начала войны Назаров и Васильева регулярно публикуют в интернете видео, на которых читают антивоенные стихи. В январе 2023 года их уволили из МХТ имени Чехова. Позднее они рассказали, что руководитель театра Константин Хабенский потребовал от них уволиться, чтобы сохранить бронь от мобилизации для 29 сотрудников театра. Российские власти объявили об окончании мобилизации россиян на войну в Украине в конце октября, однако президентского указа об этом по-прежнему нет.

Также Назарова отстранили от съёмок в новой экранизации романа "12 стульев". В фильме, который планируется выпустить к концу года, он должен был сыграть роль Кисы Воробьянинова.