Алексей Горинов рассказал СМИ, что в колонии его лишают нормального сна

Осуждённый на семь лет заключения бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов сообщил, что его лишают нормального сна как "склонного к побегу" в колонии № 3 во Владимире. Политик рассказал об этом в письме журналистам издания RusNews.
По словам Горинова, он не высыпается ночью, потому что его каждые два часа проверяют сотрудники колонии. Во время таких проверок тюремщики шумят и срывают с его головы одеяло.
"Всё это сопровождается громким открыванием двери, громыханием обуви, проговариванием с записью на видеорегистратор о том, что я нахожусь на своем спальном месте", - написал Горинов.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило об отказе исполнять запрос Рабочей группы по произвольным задержаниям при Совете ООН о немедленном освобождении Горинова, пишет "Новая газета Европа".
- В июле 2022 года Алексей Горинов был приговорён к семи годам лишения свободы по статье о распространении "фейков" о российской армии. Дело связано с выступлением политика на заседании муниципального совета, во время которого депутаты, по предложению Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
- В ноябре прошлого года стало известно, что против Алексея Горинова возбудили ещё одно уголовное дело – по статье об оправдании терроризма. Поводом для этого стали его беседы с другими заключенными.
- В декабре 2023 года адвокаты Алексея Горинова, у которого тяжелое хроническое заболевание легких, заявляли о значительном ухудшении его состояния здоровья в колонии. С просьбой добиться оказания Горинову необходимого лечения к властям обращались десятки действующих и бывших депутатов из регионов России, а также представители медицинского сообщества.
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