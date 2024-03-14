Алексей Горинов рассказал СМИ, что в колонии его лишают нормального сна

Осуждённый на семь лет заключения бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов сообщил, что его лишают нормального сна как "склонного к побегу" в колонии № 3 во Владимире. Политик рассказал об этом в письме журналистам издания RusNews.

По словам Горинова, он не высыпается ночью, потому что его каждые два часа проверяют сотрудники колонии. Во время таких проверок тюремщики шумят и срывают с его головы одеяло.

"Всё это сопровождается громким открыванием двери, громыханием обуви, проговариванием с записью на видеорегистратор о том, что я нахожусь на своем спальном месте", - написал Горинов.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило об отказе исполнять запрос Рабочей группы по произвольным задержаниям при Совете ООН о немедленном освобождении Горинова, пишет "Новая газета Европа".