Европарламент поддержит кампанию за освобождение Навального

Председатель Европарламента Роберта Метсола встретилась в среду с Юлией Навальной, женой российского оппозиционного политика Алексея Навального, и президентом Международного фонда борьбы с коррупцией Леонидом Волковым. Об этом сообщает Deutsche Welle. Метсола заявила, что Европарламент полностью поддержит глобальную компанию за освобождение Навального, которую организуют его соратники.
"Россия для нас - это Навальный, Магнитский, Немцов - её бесстрашные граждане. Мы продолжим бороться вместе с Юлией Навальной ради их памяти и ради свободы Алексея Навального," - подчеркнула глава Европарламента.
Кроме того, по словам Метсолы, Европарламент продолжит принимать санкционные решения в отношении российских лиц, ответственных за преследование инакомыслящих и за агрессивное вторжение в Украину.
Ранее законопроект о санкциях против 198 российских официальных лиц по списку, составленному Фондом борьбы с коррупцией, приняла Палата представителей Конгресса США. После его одобрения Конгрессом законопроект должны утвердить Сенат и президент США Джо Байден.
В ФБК также подготовили список 6000 человек, которых соратники Навального считают разжигателями войны.
- Самый известный оппозиционный политик России, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала его отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный и его сторонники считают все эти дела политически мотивированными.
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