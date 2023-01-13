Письмо врачей в защиту Навального перенаправили во ФСИН

Письмо российских врачей, которые выступили в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и потребовали оказать ему медицинскую помощь, перенаправлено в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Письмо было адресовано президенту России Владимиру Путину.
О перенаправлении письма рассказал в эфире ютьюб-канала "Популярная политика" писатель Дмитрий Быков со ссылкой на одного из врачей, подписавших письмо.
"То есть Федеральная служба исполнения наказаний, которая пытает Навального, и действия которой обжалуются в обращении президенту, будет сама давать ответ на обжалование своих действий", – сказал Быков.
- Письмо российских врачей в поддержку Навального было опубликовано 10 января. Они потребовали прекратить издевательства над оппозиционером, состояние которого начало резко ухудшаться и которого в очередной раз отправили в штрафной изолятор. Также авторы письма потребовали допустить к Навальному гражданских врачей, а при наличии показаний – госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения.
- 31 декабря Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, отправили в штрафной изолятор – уже в десятый раз. В ШИЗО Навальный заболел ОРВИ, при этом лекарства, купленные его соратниками, передать не удалось.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.