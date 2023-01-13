Письмо врачей в защиту Навального перенаправили во ФСИН

Письмо российских врачей, которые выступили в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и потребовали оказать ему медицинскую помощь, перенаправлено в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Письмо было адресовано президенту России Владимиру Путину.

О перенаправлении письма рассказал в эфире ютьюб-канала "Популярная политика" писатель Дмитрий Быков со ссылкой на одного из врачей, подписавших письмо.

"То есть Федеральная служба исполнения наказаний, которая пытает Навального, и действия которой обжалуются в обращении президенту, будет сама давать ответ на обжалование своих действий", – сказал Быков.