Алексея Горинова перевели в тюремную больницу, прячут от адвокатов

Бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок за так называемые фейки о российской армии, перевели в тюремную больницу. К нему не допускают адвокатов.
Защитники Горинова Катерина Тертухина и Светлана Давыдова рассказали "Новой газете", что в пятницу приехали в колонию к Горинову в Покрове, где им сообщили о его госпитализации в тюремную больницу во Владимире. Давыдова и Тертухина поехали туда, им оформили необходимые пропуска и ордера, но Горинова к ним так и не вывели без объяснения причин.
"У нас две версии, почему нам не привели Алексея. И обе плохие. Либо на нём телесные повреждения и нам боятся его показывать. Либо у него настолько удручающее состояние, что нам тоже не хотят демонстрировать", - заявила Светлана Давыдова.
Защитники также добавили, что в последний раз адвокат навещал Горинова 3 октября, и тот был в плохом состоянии, с трудом мог говорить и жаловался на слабость.
- 8 июля прошлого года суд в Москве приговорил муниципального депутата по району Красносельский Алексея Горинова к семи годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии. Он осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек. Во время заседания депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
- В колонии в Покрове Владимирской области 62-летнего Горинова уже трижды отправляли в штрафной изолятор из-за якобы нарушений режима. В частности, его обвинили в том, что не делал утреннюю зарядку, хотя он освобождён от неё по медицинским показаниям. Также в колонии Горинова поставили на учёт как "склонного к побегу".
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