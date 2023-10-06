Алексея Горинова перевели в тюремную больницу, прячут от адвокатов

Бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок за так называемые фейки о российской армии, перевели в тюремную больницу. К нему не допускают адвокатов.

Защитники Горинова Катерина Тертухина и Светлана Давыдова рассказали "Новой газете", что в пятницу приехали в колонию к Горинову в Покрове, где им сообщили о его госпитализации в тюремную больницу во Владимире. Давыдова и Тертухина поехали туда, им оформили необходимые пропуска и ордера, но Горинова к ним так и не вывели без объяснения причин.

"У нас две версии, почему нам не привели Алексея. И обе плохие. Либо на нём телесные повреждения и нам боятся его показывать. Либо у него настолько удручающее состояние, что нам тоже не хотят демонстрировать", - заявила Светлана Давыдова.

Защитники также добавили, что в последний раз адвокат навещал Горинова 3 октября, и тот был в плохом состоянии, с трудом мог говорить и жаловался на слабость.