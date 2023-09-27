Алексея Москалёва в колонии в пятый раз поместили в ШИЗО

Алексея Москалёва, отбывающего срок по статье о "дискредитации армии" в колонии в Тульской области, в пятый раз поместили в штрафной изолятор (ШИЗО). Причиной взыскания, по словам адвоката Владимира Билиенко, стало то, что Москалёв в камере облокотился на руку, сидя за столом. Администрация колонии трактовала это как попытку "устроить за столом спальное место".

Москалёв проведёт в ШИЗО 14 суток. Это уже пятое подобное взыскание с момента его помещения в колонию. Ранее Москалёва отправляли в ШИЗО за то, что тот, по версии администрации, не сразу встал после подъёма; за то, что не держал руки, за спиной, выходя из камеры, и за то, что неправильно представился сотруднику колонии. Причину четвёртого взыскания он не помнит.