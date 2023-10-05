Путин: Россия предлагала Армении оставить два района Карабаха

Россия 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Баку, вернув пять районов Карабаха и два оставив за собой, но Ереван отказался. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Валдай". О каких двух регионах шла речь, Путин не сообщил.

Президент также отметил, что наведение порядка в самопровозглашённом Нагорном Карабахе было вопросом времени.

Кроме того, Путин прокомментировал слова главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия предала армянский народ. "Чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала", — сказал Путин. На замечание модератора о том, что в поговорке речь идет о корове, президент ответил: "Корова, кобыла — не важно. Животное, короче".

По словам Путина, у российского контингента в Нагорном Карабахе была задача вести мониторинг режима прекращения огня.

Путин также отметил, что в отношении арестованных бывших лидеров непризнанного региона, Баку будет исходить их соображений гуманитарного права.

Ранее в четверг, 5 октября, Европарламент принял резолюцию, в которой осудил военную операцию азербайджанской армии в Нагорном Карабахе 19 сентября. В заявлении действия Азербайджана называется неоправданным и заранее спланированным нападением, а массовый вынужденный отъезд армян сравнивается с этнической чисткой.

Помимо этого, парламентарии обвинили Азербайджан в нарушении прав человека и призвали ЕС пересмотреть отношения с Баку, в том числе снизить зависимость от импорта азербайджанских энергоресурсов.

Карабах по международному праву считается частью Азербайджана. Население региона преимущественно составляли армяне. С начала 1990-х годов Баку не контролировал большую часть территории, там была провозглашена Нагорно-Карабахская республика, не признанная ни одной страной мира. 19 сентября Азербайджан в результате однодневной военной операции заставил правительство непризнанного государства капитулировать.

В Баку это назвали восстановлением суверенитета. Армянское население, опасаясь преследований, массово покинуло свои дома. По оценке ООН, в регионе за несколько недель осталось не больше тысячи из проживавших там 120 тысяч армян.

Азербайджанские власти призвали жителей остаться в регионе и заявили о готовности вести переговоры о реинтеграции армянского населения Карабаха.

Больше новостей Радио Свобода: