Amazon прекратил отправку товаров в Россию и Беларусь

Одна из крупнейших американских компаний Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании.

Облачный сервис Amazon Web Services также отказался от регистрации новых пользователей из России и Беларуси. Кроме этого, российским пользователям закрыт доступ к стриминговому сервису Amazon Prime Video.