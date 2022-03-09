Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Amazon прекратил отправку товаров в Россию и Беларусь

Одна из крупнейших американских компаний Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании.

Облачный сервис Amazon Web Services также отказался от регистрации новых пользователей из России и Беларуси. Кроме этого, российским пользователям закрыт доступ к стриминговому сервису Amazon Prime Video.

  • По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 300 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG