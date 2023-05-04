Посол США в Москве посетила в мордовской колонии Пола Уилана

Посол США в Москве Линн Трейси посетила в мордовской колонии осуждённого по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана. Об этом говорится в телеграм-канале дипмиссии Соединённых Штатов.

В сообщении отмечается, что Уилан уже более четырёх лет находится под стражей в России и его освобождение остается для Вашингтона абсолютным приоритетом. Заключение американца посольство называет несправедливым. "Правительство США продолжит взаимодействие с властями РФ (…) для скорейшего возвращения Пола домой", — отмечается в сообщении.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года. Приговор американцу, у которого есть также паспорта Ирландии, Канады и Великобритании, был вынесен Мосгорсудом 15 июня 2020 года. Его осудили на 16 лет колонии строгого режима. По данным следствия, на изъятой у американца флешке содержались сведения, составляющие гостайну.

Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".

В прошлом году Белый дом предлагал России обменять россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, но Москва в передаче последнего отказала.

Также в России по обвинению в шпионаже под арестом находится журналист американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. 29 марта ФСБ задержала его в Екатеринбурге. Вашингтон признал Гершковича неправомерно задержанным. Вину Гершкович не признаёт.

В апреле Трейси посетила журналиста в СИЗО "Лефортово", но в запланированной встрече американских дипломатов с арестованным МИД России отказал. Ведомство объяснило своё решение ответом на невыдачу российскими журналистам американских вид для поездки в Нью-Йорк и освещения там работы Совбеза ООН.

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