Американская разведка сообщила о закупке Россией боеприпасов в КНДР

Американская разведка сообщила о закупке Россией артиллерийских снарядов и неуправляемых ракет в КНДР. Информация об этом содержится в рассекреченном докладе, оказавшимся в распоряжении редакции The New York Times. Предполагается, что закупки могут означать неспособность российской промышленности самостоятельно компенсировать потраченные в Украине боеприпасы.

КНДР обладает одной из крупнейших в мире группировок артиллерии, делая ставку на артудары по расположенной рядом с границей столице Южной Кореи Сеулу в потенциальной войне между странами. Большинство образцов северокорейских орудий используют снаряды калибра, идентичного советской, а значит и российской артиллерии.

Россия обладает значительным превосходством в количестве артиллерийских систем перед украинской армией, в то же время это означает масштабные траты снарядов. По подсчётам аналитического Jamestown Foundation, за первые пять месяцев войны Россия могла использовать до 735 тысяч тонн артиллерийских снарядов. За год армия может потратить снаряды на 50 миллиардов долларов, оценили аналитики. Эти оценки не учитывают регулярные удары украинской армии по российским военным складам.

В статье The New York Times аналитик предположил, что закупки у КНДР показывают, что президент России Владимир Путин не может или не хочет мобилизовать экономику для войны, чтобы компенсировать эти расходы. По оценке Jamestown Foundation, Россия могла потратить до половины накопленных до войны артиллерийских боеприпасов. Ранее СМИ сообщали, что запасы заканчиваются и у стран бывшего советского блока, продающих снаряды либо России, либо Украине.