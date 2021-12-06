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ЕСПЧ запретил высылать мигрантов, попавших в Польшу, обратно в Беларусь

Мигранты разбили лагерь на белорусско-польской границе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил высылать мигрантов, уже попавших в Польшу, обратно на территорию Беларуси, следует из решения, опубликованного на сайте суда.

В период с 20 августа по 3 декабря 2021 года ЕСПЧ рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств, поданных 198 заявителями, с просьбой обеспечить им безопасное пребывание на территории Европейского союза.

Большинство жалоб — 44 — подали против Польши, еще две — против Латвии, одну — против Литвы.

"В большинстве обращений, где заявители утверждали, что находятся в Польше и просили не высылать их обратно в Беларусь, суд применил правило 39 и постановил, что заявители не должны быть высланы из Польши, если они действительно находятся на территории этой страны", — говорится в постановлении суда.

ЕСПЧ также попросил Варшаву допустить адвокатов к тридцати двум гражданам Афганистана, которые находятся на белорусско-польской границе. В некоторых случаях Страсбург потребовал обеспечить мигрантов едой, водой, одеждой, медицинской помощью или временным убежищем.

  • Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши обострился в начале ноября 2021 года. К декабрю количество беженцев там уменьшилось: стихийные лагеря исчезли, белорусские власти разместили часть мигрантов в логистическом центре. Около тысячи приехавших покинули Беларусь, вылетев обратно в Ирак.
  • Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе. 2 декабря Евросоюз ввёл пятый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания "Белавиа" и государственное производственное объединение "Белоруснефть". Аналогичные меры предприняло министерство финансов США.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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