Amnesty International признала Дмитрия Иванова узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International признала узником совести московского студента Дмитрия Иванова. Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" 7 марта был приговорён к восьми в половиной годам колонии по статье о "фейках о российской армии".

В своём телеграм-канале Иванов публиковал расходящиеся с официальным мнением российских властей сообщения о войне в Украине. Следствие сочло "фейками" 11 публикаций о событиях в Буче, Мариуполе и обстреле Запорожской АЭС.

Региональный директор Amnesty International в России Наталия Звягина заявила, что российское правосудие "даже не пытается поддерживать хотя бы видимость беспристрастности. И обвинитель, и судья [по делу Иванова] подавали заявления российских властей как истину, которая не нуждается в независимой верификации. Всё, что им противоречит, отметалось как ложная информация."