Amnesty International признала Дмитрия Иванова узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International признала узником совести московского студента Дмитрия Иванова. Автор телеграм-канала "Протестный МГУ" 7 марта был приговорён к восьми в половиной годам колонии по статье о "фейках о российской армии".
В своём телеграм-канале Иванов публиковал расходящиеся с официальным мнением российских властей сообщения о войне в Украине. Следствие сочло "фейками" 11 публикаций о событиях в Буче, Мариуполе и обстреле Запорожской АЭС.
Региональный директор Amnesty International в России Наталия Звягина заявила, что российское правосудие "даже не пытается поддерживать хотя бы видимость беспристрастности. И обвинитель, и судья [по делу Иванова] подавали заявления российских властей как истину, которая не нуждается в независимой верификации. Всё, что им противоречит, отметалось как ложная информация."
- Статью о распространении "фейков" про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны. Нарушителям статьи грозят длительные тюремные сроки - вплоть до 15 лет лишения свободы.
- На данный момент возбуждены уже более 300 уголовных дел. Вынесены десятки приговоров, многие из них связаны с длительными сроками заключения. Так, оппозиционного политика Илью Яшина отправили в колонию на восемь с половиной лет, а журналистку Марию Пономаренко - на шесть. По мнению правозащитников, таким образом в России фактически введена военная цензура.
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