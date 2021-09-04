В закрытом режиме. Политзаключенный кандидат Андрей Пивоваров

Больше трех месяцев бывший директор ликвидированной общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров находится в СИЗО Краснодара по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Оппозиционера задержали 31 мая в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Против Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело по политической статье 284.1 УК. По версии следствия, политик во время поездки в Краснодар сделал репост сообщения проекта "Объединенные демократы" с просьбой о поддержке. Находясь в СИЗО, Андрей Пивоваров зарегистрировался кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" и сейчас ведет предвыборную кампанию. Правозащитный центр "Мемориал" признал Андрея Пивоварова политзаключенным. Доверенное лицо Андрея Пивоварова Татьяна Усманова рассказала Радио Свобода о том, как политзаключенный участвует в выборах.

– Что происходит с Андреем Пивоваровым? Как он себя чувствует?

Андрей лишен возможности хотя бы в зале суда увидеть друзей и близких

– Андрей полностью лишен связи с внешним миром. За эти три месяца ФСИН не разрешила ему ни одного свидания, даже с мамой и ребенком. Он не может поговорить по телефону с семьей. Один раз маму Андрея благодаря нашей настойчивости пустили на оглашение по мере пресечения. Маме дали три минуты поговорить с Андреем по видеосвязи. Родители тяжело переживают арест Андрея, но они его очень уважают и поддерживают. Все последние суды проходят в закрытом режиме. То есть Андрей лишен возможности хотя бы в зале суда увидеть друзей и близких людей, он заперт полностью. Единственные способы взаимодействия с внешним миром, доступные Андрею, это встречи с адвокатом и ФСИН-письмо. Но Андрей не унывает, он читает книги, занимается спортом.

– В чем причина, на ваш взгляд, таких жестких условий пребывания в СИЗО?

– Следователь отказывает Андрею во встречах с родственниками, не объясняя причин. Суды проводят в закрытом режиме, потому что якобы во время заседаний могут быть оглашены данные предварительного следствия. Андрей мне писал, что на судах никаких сведений не разглашают. Более того, сложно себе представить, что можно разгласить о человеке, обвиненном в репосте, которого он не делал. Я думаю, Андрея хотели закрыть, чтобы он не мог баллотироваться в депутаты Государственной думы. Видимо, им кажется логичным, что если человек сидит в СИЗО, то он должен испить эту чашу до дна. Значит, они боятся публичности и привлечения внимания к этому делу.

– В чем смысл избирательной кампании, которую Андрей Пивоваров ведет из СИЗО?

Мы хотим объяснить избирателям, что если они проголосуют за "Единую Россию", то количество политзаключенных увеличится

– Андрей до ареста собирался баллотироваться в Госдуму по Москве по одномандатному округу. Он полгода вел переговоры с партией "Яблоко", были достигнуты договоренности о выдвижении его по Преображенскому округу в Москве. Мы с ним рассматривали два варианта: выдвижение через подписи и выдвижение от партии. Мы не боялись истории со сбором подписей, хотя это огромная работа, но мы понимали – в таком случае вероятность, что его снимут, будет довольно высокой. Поэтому для нас история с партией была более интересной. Единственным приемлемым для нас партнером была партия "Яблоко". Конечно, после ареста Андрея все очень сильно поменялось. Выдвижение, которое произошло по Краснодарскому краю, абсолютно чужому для Андрея, к тому же по списку и третьим номером, это, в первую очередь, платформа для информационной кампании. Андрей ведет ее, чтобы рассказать людям о деле против него и о других политических заключенных. Мы хотим объяснить избирателям, что если на этих выборах они проголосуют за "Единую Россию", то количество политзаключенных только увеличится, и мы как страна не придем к успеху. Важно голосовать не столько за Андрея, сколько за кандидатов, не аффилированных с "Единой Россией" и другими партиями Кремля.

– Недавно открылись ваши избирательные штабы. Как прошло открытие?

В Москве на открытие к нам пришли телекомпании РЕН ТВ, НТВ и куча полиции

– У нас два штаба: один – в Москве, другой – в Краснодаре. И там, и там было сложно найти помещение, собственники отказывали нам, опасаясь проблем. Но в обоих городах мы в конце концов сумели арендовать офисы. В Москве на открытие к нам пришли телекомпании РЕН ТВ, НТВ и куча полиции, которая окружила офис, но внутрь не зашла. В Краснодаре открытие штаба прошло более спокойно. Там были сотрудники Центра "Э", но обошлось без провокаций. В Краснодаре к нам пришло человек 40 волонтеров, это много для такого сложного региона, где репрессии, наверное, скоро сравнятся с чеченскими. На открытии штаба были другие кандидаты в Госдуму, в Краснодарском крае довольно много приятных людей выдвинула партия "Яблоко", и они рассказывали о своих предвыборных кампаниях. Например, у некоторых из них в округ попадет путинский дворец в Геленджике. На открытии штабов много разговоров было о наблюдении. Я была в Краснодарском крае в прошлом году, когда активистка Яна Антонова баллотировалась в городскую думу Краснодара. Тогда при мне члены избирательной комиссии попытались вбросить 900 бюллетеней. Нарушителей поймал наш волонтер, после этого они закрылись в школе, где был избирательный участок, и не пускали полицию, которую мы вызвали. Потом полиция вызвала Росгвардию, ее они тоже не пустили, только следователю открыли дверь. И вот такие ситуации встречаются практически на каждом участке, где появляются независимые наблюдатели. Нам очень важно привлечь волонтеров, пришедших на открытие нашего штаба в Краснодаре, к наблюдению на участках.

– Почему волонтеры, на ваш взгляд, приняли решение помогать кандидату, который находится за решеткой?

– В прошлом году Андрей пытался помочь активистке Яне Антоновой выиграть выборы в гордуму Краснодара. Многие из этих ребят год назад работали на кампанию Яны и знают Андрея лично. Другим волонтерам кажется постыдным, что власти Краснодарского края позволили возбудить политическое дело именно в их городе.

– Расскажите об идеях, с которыми Андрей Пивоваров идет на выборы в Госдуму?

Для них слово "политзаключенный" – из книг Александра Солженицына и рассказов о сталинских лагерях

– В первую очередь, мы говорим о политических заключенных. Пока в России они есть, все остальное лишено всякого смысла и наша страна не может считаться успешной и свободной. Мы говорим о сменяемости власти, пока у власти 20 лет один человек и пока его подчиненные проводят десятки лет на должностях, например, глав регионов, мы не придем к успеху. Мы записали наш манифест в виде ролика и выложили в интернете.

– Как реагируют избиратели, жители Краснодара, на агитацию за кандидата, который находится в СИЗО?

– Волонтеры на кубах рассказывают, что люди удивляются, что в России в 21-м веке можно сесть за репост. Для них слово "политзаключенный" – это о прошлом, слово из книг Александра Солженицына и рассказов о сталинских лагерях.

– Но дело против Андрея Пивоварова – совсем не первое дело за репост. Все еще удивляются?

– Молодежь знает о деле Пивоварова и других репрессиях, старшее поколение не очень понимает, о чем речь. О политзаключенных не говорят по телевизору, и новость, что в России сажают за слова, для немолодых жителей Краснодара становится шоком. Второй шок – это сам факт, что федерального политика поместили в СИЗО в Краснодарском крае. Людям стыдно за свой край.

– Как вашему доверителю удается вести избирательную кампанию из СИЗО?

– Андрей не лишен никаких избирательных прав, но та ситуация, в которой он находится, не дает ему общаться с избирателями. Три дня назад я пыталась передать Андрею открытки со словами, написанные его избирателям, чтобы он мог им ответить. Начальник СИЗО не разрешил их передать, якобы это агитация. Андрей обсуждает с нами избирательную кампанию через ФСИН-письмо, пишет оттуда письма официальным лицам, например Элле Памфиловой, узнает из наших писем, как работают штабы, дает нам свои рекомендации.

– Андрей Пивоваров недавно написал письмо первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко с просьбой дать ему возможность лично принять участие в предвыборной кампании. Зачем он это сделал?

На независимых людей давят с такой силой, что становится тяжело этому противостоять

– Андрей – человек слова, честный человек, и он бы вернулся в СИЗО после окончания выборов. Андрей и Сергей Кириенко когда-то давно были в партии "Союз правых сил". В то время Кириенко был человеком прогрессивных взглядов, и удивительно, как он смог пройти путь от либерала и демократа до апологета и хранителя путинской системы.

– Сергей Кириенко ответил Андрею Пивоварову?

– Конечно нет. Андрею не меняют меру пресечения. Раз он был задержан в самолете, то, по версии следствия, намеревался скрыться. Это странный тезис, по которому любой человек, который садится в самолет, планирует сбежать из страны.

– Что вы думаете о ситуации перед выборами в Госдуму?

Чтобы Андрей стал депутатом, партия "Яблоко" должна набрать в Краснодаре 35%

– Мы не могли себе представить в начале этого года, обсуждая, где и как будет выдвигаться Андрей, что все станет так плохо. Мы не предполагали развития событий, согласно которому Андрей будет сидеть в СИЗО, а большинство наших друзей, часть из которых собиралась баллотироваться, уедут из России. Все идет по самому плохому сценарию. Андрей очень беспокоится за политзаключенных. Последнее время жертв репрессий становится все больше. Активной части общества теперь сложно уделять внимание всем политзаключенным. Когда начались репрессии против участников митингов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, мы объединились и пытались им помочь. Кого-то удалось вытащить из тюрьмы, других – нет, но тогда у гражданского общества было больше возможностей. Сейчас на независимых людей давят с такой силой, что становится тяжело этому противостоять. Я думаю, обществу нужно вопреки всему не забывать о политзаключенных, продолжать работать и рассказывать о политических делах.

– Вам не кажется абсурдным, что Андрея Пивоварова поместили в СИЗО, но зарегистрировали на выборы?

– Я не знаю, насколько винтики в нашей системе работают скоординированно. Возможно, сажали одни люди, а регистрировали другие. Если бы Андрей шел по одномандатному округу, как он хотел, это была бы другая история. Выиграть эти выборы по списку "Яблока" Андрею почти невозможно. Для того чтобы Андрей стал депутатом, партия "Яблоко" должна набрать в Краснодаре 35%.

– Что лично вас заставляет участвовать в выборах, а не эмигрировать?

Если я могу сделать малость, чтобы хоть как-то разбить "Единую Россию", я буду продолжать

– Моя мотивация – это сам Андрей. Мы последние несколько лет были с ним в одной команде. Я уважаю Андрея и ответственна перед ним за наше общее дело. Я не могу это бросить. Во-вторых, я люблю нашу страну и если я могу сделать малость, чтобы хоть как-то разбить "Единую Россию", я буду продолжать.

– Что сейчас происходит по делу против Андрея Пивоварова?

– Никаких следственных действий нет уже месяца два. Андрей недавно об этом написал мне письмо. Позиция защиты за это время не изменилась: Андрей не виновен. Адвокат Сергей Бадамшин предоставил доказательство, что репост делал не сам Андрей, а его помощница. Она находилась не в Краснодаре в этот момент. У нас есть нотариально заверенная копия страниц на фейсбуке, которая это доказывает. Но суд не принял доводы защиты во внимание.

– Как вы думаете, если бы Андрей Пивоваров был на свободе, у него был бы шанс выиграть выборы в Госдуму?

– Если бы Андрей выдвинулся по округу в Москве, то, безусловно, он бы победил. У избирателей есть запрос на перемены, люди не хотят голосовать за "Единую Россию", а в независимой позиции Андрея Пивоварова ни у кого нет никаких сомнений.