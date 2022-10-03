AP: Россия могла похитить украинского зерна на полмиллиарда долларов

Россия могла похитить украинского зерна на сумму не менее 530 миллионов долларов. Об этом говорится в новом расследовании агентства Associated Press и фонда Frontline.

Журналисты использовали спутниковые снимки и данные радиопередатчиков, чтобы отследить три десятка судов, совершивших более 50 рейсов с зерном из оккупированных Россией районов Украины в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

Репортёры просматривали транспортные декларации, искали сообщения в соцсетях, разговаривали с фермерами, грузоотправителями и чиновниками, чтобы раскрыть подробности вероятной операции по контрабанде украинского продовольствия.

Эксперты, опрошенные авторами расследования, считают, что незаконный вывоз зерна в таких масштабах может быть квалифицирован как военное преступление, поскольку мародерство является уголовно наказуемым деянием в соответствии с международным военным правом.

Расследователи приводят в пример сухогруз "Лаодикия", который, вероятно, перевозил летом продовольствие из оккупированного российскими войсками Мелитополя. Сухогруз пришвартовался в порту Ливана. Киев заявил, что на борту находится краденое украинское зерно и призвал Бейрут конфисковать судно. Ливан встал на сторону Кремля и заявил, что 10 тысяч тонн ячменной и пшеничной муки не были похищены, и разрешил разгрузку, говорится в публикации.

Другой компанией, вероятно, занимающейся контрабандой зерна, является Объединенная судостроительная корпорация. Она через свою дочернюю компанию Crane Marine Contractor купила три грузовых судна всего за несколько недель до российского нападения на Украину. Суда совершили не менее 17 рейсов между Крымом и портами Турции и Сирии, говорится в материале на сайте Associated Press.

Кроме того, журналисты обращают внимание на видео, размещённое в соцсетях в начале июля. На кадрах виден поезд, подходящий к мелитопольскому элеватору, и вагоны с названием российской компании "Агро-Фрегат".

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил Associated Press, что россияне перевозят большое количество зерна из региона поездами и грузовиками в порты России и аннексированного Крыма. Видеоролики, размещенные в соцсетях в последние месяцы, показывают непрерывный поток грузовиков-зерновозов, движущихся на юг через оккупированные районы Украины. На части машин видна буква Z – неофициальный символ поддержки России в войне.

Расследователи также полагают, что участвовать в краже украинского зерна могла и Турция, при посредничестве которой было заключено соглашение о вывозе продовольствия из заблокированных портов Одессы. Журналисты пишут, что, по некоторым признакам, Анкара может получателем украденного украинского зерна. Но МИД Турции ранее заявил, что никаких доказательств воровства не найдено.

Кремль все обвинения в краже украинского зерна категорически отвергает.