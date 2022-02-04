Apple выполнила требования российского "закона о приземлении"

Корпорация Apple открыла представительство в России и стала первой зарубежной компанией, которая исполнила все требования так называемого закона о приземлении. Речь идет о законе, согласно которому с 1 января этого года зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более чем 500 тысяч пользователей должны открыть в России юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своих сайтах форму обратной связи. Нарушителям грозят ограничения вплоть до блокировки ресурса в России.

Кроме того, в Роскомнадзор поступила информация о регистрации российского юридического лица от компании Spotify. Ведомство проводит проверку документов.

Помимо Apple и Spotify, исполнить закон должны корпорации Google, Meta, Twitter, Telegram, TikTok и другие. Ряд компаний уже раместили личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместили на своих порталах форму обратной связи.

О том, будут ли корпорации выполнять требования целиком, пока неизвестно.

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