TikTok начал выполнять требования закона о "приземлении"

Сингапурская компания TikTok Pte. Ltd. выполнила второе из трех основных требований российского закона о "приземлении". На сайте компании появилась форма для обратной связи с гражданами. Об этом сообщил Роскомнадзор.

Чтобы соблюсти закон полностью, TikTok завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Третье условие – открыть офис в России – было выполнено ещё в 2019 году, до подписания закона. Тогда компания открыла представительство в Москве.

Президент России Владимир Путин подписал "закон о приземлении" летом 2021 года. Согласно документу, до 1 января текущего года 13 крупных IT-компании с суточной аудиторией более полумиллиона человек должны были выполнить требования закона.

В перечень вошли в том числе Google, Meta, Twitter, Telegram, Zoom, Discord и Twitch. В случае неисполнения требований российского законодательства им грозит блокировка или замедление работы на территории России.

17 января требования закона начали выполнять мессенджер Viber и социальная сеть Likee – они завели личные кабинеты на сайте Роскомнадзора. Ранее так же поступила компания Apple.

Закон о "приземлении", кроме блокировки и замедления работы, предусматривает ряд "мер понуждения". Например, власти обязали поисковики маркировать сайты, которые не выполнили требования российского законодательства, и исключать их из выдачи по решению суда. В законе также говорится о запрете на рекламу ресурсов-нарушителей в России и на размещение на них рекламы, ориентированной на россиян.

В качестве более жесткой меры власти могут запретить россиянам переводить деньги в пользу IT-гигантов. Например, покупать подписки или премиум-версии приложений.

Закон был внесен группой членов комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи во главе с председателем Александром Хинштейном и сенатором Алексеем Пушковым.