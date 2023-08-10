АР: США и ЕС с начала войны заплатили $1,7 млрд "Росатому"

США и страны Евросоюза не отказались от закупок у России урана и ядерных технологий, несмотря на санкции. С начала войны они заключили сделки с "Росатомом" на сумму не менее 1,7 миллиарда долларов. Об этом утверждается в расследовании Associated Press.

Формально сотрудничество в области ядерных технологий под санкции ЕС и США не подпадает. Западные страны зависят от российского топлива для гражданских реакторов и от самих реакторов. Российский уран составляет 12% всего потребления уранав США и 17% - в Евросоюзе. По данным Евростата, только страны ЕС потратили в 2022 году 828 миллионов долларов на российскую атомную продукцию, включая реакторы и оборудование.

Закупки российских топлива и технологий растут. По оценке аналитиков ImportGenius, если в 2020 году США импортировали из России 6,3 тонны урана, то в 2022 - уже 12,5 тонны. Франция, по данным ООН, в 2021 году купила у России 110 тонн урана, в 2022 - 312 тонн.

В Европе работают 19 атомных реакторов российской конструкции. В данный момент "Росатом" строит 33 новых реактора в 10 странах мира, в том числе один - во Франции.

За уменьшение сотрудничества с Россией в ядерной отрасли выступают как борцы за сокращение атомной энергетики, так и официальные лица. Президент Украины Владимир Зеленский призывал ввести санкции против "Росатома" после того, как российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС. Он подчёркивал, что российская компания, взявшая АЭС в управление, угрожает безопасности не только Украины, но и всей Европы.

Из европейских стран полностью отказалась от закупок ядерного топлива и технологий только Швеция. Шаги в этом направлении предпринимают также Финляндия, Чехия, Болгария и Словакия. Они ищут других поставщиков. Одним из таковых может стать Казахстан - крупнейший производитель урана в мире.