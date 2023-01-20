Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украинская разведка получила документы об обходе санкций "Росатомом"

"Росатом" уже после российского нападения на Украину мог импортировать материалы и электронику для производителей ракет, снарядов и бронетехники. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документа российской госкорпорации, перехваченные украинской разведкой.

Издание отмечает, что в одном из писем "Росатома", датированных октябрём прошлого года, говорится о встрече сотрудников корпорации с представителями Минобороны и военно-промышленного комплекса России. "Росатом" предложил поставлять компоненты воинским частям и попавшим под санкции оружейным заводам, утверждает The Washington Post.

На встрече, в частности, присутствовали производители ракетных систем из концерна "Алмаз-Антей", авиабомб и систем залпового огня завода "Техмаш", ракет для комплексов "Искандер" компании "Высокоточные комплексы".

К письму, предоставленному The Washington Post, приложены подробные описания продукции, доступной для использования российской военной и оборонной промышленностью. Газета пишет, что среди компонентов, которые "Росатом" был готов импортировать на рынок, упоминается используемый в ракетном топливе оксид алюминия, литий-инонные батареи для танков и систем ПВО и технология 3D-печати.

Сколько именно компонентов было поставлено на российский рынок через корпорацию, неизвестно. The Washington Post упоминает один случай – компания Renera на фоне войны с Украиной купила в Южной Корее компоненты литий-ионных аккумуляторов на сумму один миллион долларов.

Опрошенные газетой эксперты допускают, что российские власти могли использовать "Росатом" для обхода санкций.

До сих пор компания избегала ограничений, в частности, из-за её активного участия в гражданской атомной энергетике по всему миру, включая Западную Европу и США. Кроме того, "Росатом" контролирует около 30% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка реакторного топлива.

Ограничения против российского ядерного сектора могут включить в десятый пакет санкций Евросоюза. В частности, за ограничения в отношении российской корпорации выступают страны Балтии и Польша. Предложение блокирует Венгрия.

МИД Украины призвал все государства прекратить любое ядерное сотрудничество с Россией. Киев обвинял "Росатом" в причастности к захвату Запорожской АЭС.

Российская сторона публикацию The Washington Post на момент публикации новости не комментировала.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG