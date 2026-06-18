Арена-шоу. Рейвер, монах, друзья Путина и сделка на миллиард долларов

"Петербургский хоккейный клуб СКА "впервые за 80 лет" получил свою ледовую арену – об этом было с помпой объявлено во время закончившегося недавно Петербургского международного экономического форума. За этой новостью скрывается удивительная история, в которой смешались петербургские рейверы, монахи Русской православной церкви и дочь одного из ближайших друзей Владимира Путина. "Система" и Радио Свобода рассказывают ее с самого начала.

Заклятие "Шанхайских драконов"

5 июня в соцсетях хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга появилось сообщение: "Хоккейный клуб СКА с радостью сообщает, что благодаря Председателю Правления ПАО "Газпром" А. Б. Миллеру и по его решению впервые за 80 лет клуб приобрел свой дом". Радость петербургских хоккеистов объяснима: предложение о том, что клуб получит в долгосрочную аренду спортивно-концертный комплекс "Петербургский" для создания на его месте современной ледовой арены появилось еще в 2017 году. СКК "Петербургский" был снесен, и "СКА-арена", строительство которой постоянно дорожало, была открыта только осенью 2023 года. Утверждается, что она стала самой большой хоккейной ареной в мире.

Меньше чем через год на стадионе произошел пожар, и в СКА заявили, что откажутся от эксплуатации площадки в сезоне 2025/2026. Официальными причинами решения были названы плохая транспортная доступность и проблемы с системами пожаротушения, но источник телеканала "Матч ТВ" рассказал о непомерной даже по меркам богатого клуба стоимости аренды: около 15 миллионов рублей за один матч. Вопреки названию "СКА-арена" не имела отношения ни к команде СКА, ни к владеющему клубом “Газпрому”. Вместо петербургских хоккеистов ледовым стадионом в качестве домашней площадки в последний сезон пользовался китайский хоккейный клуб "Шанхайские Драконы", до 2020 года базировавшийся в Пекине, потом переехавший в подмосковные Мытищи и с 2025-го осевший в Петербурге уже в качестве команды "из Шанхая".

О том, что "Газпром" приобрел 100 процентов уставного капитала компании, контролирующей СКА-Арену, было объявлено на недавнем Петербургском экономическом форуме. Вот только у кого Алексей Миллер купил стадион, который строился для его же хоккейного клуба? Стопроцентным владельцем арены было АО "Спортивные технологии и инвестиции". По документам, бенефициаром и генеральным директором этого акционерного общества значился единственный человек. Это не олигарх, не политик и не силовик. Его зовут Михаил Борисович Фролов.

"Витя-морячок"

– Ты чего к нему лезешь? Он музыкант и играть для тебя не будет. Иди в кабак и там распрягай.

Зима 1991 года. В петербургском планетарии проходит одна из первых техно-вечеринок в истории России. На танцполе собрались не только неопытные рейверы, но и настолько же начинающие бандиты. Электронная музыка им непонятна, бритые почти наголо молодые люди оттеснили диджея от пульта и бессмысленно тычут в кнопки. На помощь диджею смело бросается человек, его рубашка уже разорвана, по руке течет кровь после предыдущей драки с "братками". Этого человека зовут Виктор Фролов.

"Роста он был невысокого, имел достаточно атлетическую фигуру, небольшая и всегда коротко стриженная голова сидела на крепкой шее. Имея правильные черты лица, он умело управлялся с собственной мимикой и, в зависимости от ситуации, мог делать разнообразные мины", – так вспоминал о нем российский промоутер, организатор первых рейвов, автор мемуаров "Корпорация счастья" Андрей Хаас.

"Модник и красавец" Фролов, как вспоминал Хаас в книге, неожиданно появился в тусовке за полгода до той вечеринки в Планетарии – и "сразу стал всеобщим приятелем".

"Никто не знал, чем Виктор зарабатывает на жизнь. Поговаривали, что он валютный мажор, но никто в подробности не вникал и серьезно этим не интересовался", – пишет Хаас. Некоторые называли Фролова "Витя-морячок", то ли за походку вразвалочку, то ли из-за слухов, что он учился в одном из петербургских морских вузов. Хаас вспоминал, что у молодого Вити-морячка откуда-то были обширные связи в городе: перед очередной вечеринкой промоутеры договорились с "братками" об охране именно через него.

В течение нескольких следующих лет Фролов вместе со своей подругой Алисой Леоновой оставались заметной парой в петербургской и московской артистической и рейв-тусовке. Витя-морячок сам пытался заниматься искусством и организовывать вечеринки. Художник Владислав Мамышев-Монро посвятил ему отдельную главу в своих мемуарах, вспоминая, что пытался использовать Фролова в качестве менеджера, хотя в действительности испытывал к нему романтические чувства. "Принцем оказался независимый молодой человек с налетом околокриминальной романтики и атлетической фигурой, с хорошим современным вкусом - Виктор Фролов", – писал художник, который во время выставки на Дворцовом мосту в Петербурге в 1991 году вывесил огромный транспарант с надписью "Ай лав Виктор Фролов".

Через несколько лет "всеобщий любимец" Фролов неожиданно исчез. "Алиса скончалась в 2001 году, Виктор удалился в монастырь и стал иноком", – лаконично пишет в заключении своих мемуаров Андрей Хаас.

Возможно, память подводит промоутера, и Витя-морячок ушел в монастырь еще до смерти своей подруги. Виктор Фролов почти не оставил следов в российских базах данных. Одна из последних записей относится к 1996-му году, это выписка из базы адресного бюро Калужской области. 10 декабря 1996 года Виктор Борисович Фролов прибыл из Ленинградской области в населенный пункт Оптина Пустынь, где и был зарегистрирован.

Вернулся в мирскую жизнь он только 18 лет спустя – и уже под другим именем.

Невольный каменщик

В 2020 году интернет облетело жуткое видео с дрона, который снимал процесс демонтажа спортивного комплекса "Петербургский". Во время резки стальной арматуры на крыше комплекса вся конструкция "навесной" крыши здания обрушилась, потянув за собой стены, и рабочий, занимавшийся резкой, 29-летний Матвей Кучеров, был погребен под обломками арены, в одночасье превратившейся в груду бетона, стекла и металла.

На месте "Петербургского" планировалось построить новый современный ледовый стадион "СКА-Арена", который должен был стать домашним для петербургского СКА и принять матчи Чемпионата мира по хоккею 2023 года. Когда журналисты стали выяснять, кто же занимался демонтажом старой арены и строительством нового стадиона, они обнаружили, что контракт на эти работы выиграла группа компаний "Горка", преемник компании "ГорКапСтрой", тесно связанной с одним из друзей Владимира Путина Геннадием Тимченко, известного как "король госзаказов": компания получала выгодные подряды, такие как строительство дорог в Москве, проектирование новой трассы Москва-Казань и другие.

Сам факт того, что контракт на постройку "СКА-Арены" достался "Горке", вряд ли мог кого-то удивить. Но тут журналисты заметили, что незадолго до получения этого госзаказа вместо бывшего директора "Горки" и бизнес-партнера Тимченко Владимира Лавленцева владельцем одной из крупнейших российских строительных компаний стал человек по имени Гавриил Фролов, о котором в открытых источниках не было практически никакой информации.

Заполнить этот пробел помогло расследование Радио Свобода в ноябре 2021 года. Оказалось, что удалившийся в монастырь и принявший монашеский постриг рейвер Виктор Фролов в 2010-е превратился в иеромонаха Гавриила и помощника начальника подворья Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге. В 2014 году он стал гендиректором, а в 2016-м – единственным учредителем ателье "Акантус", которое делало иконостасы и внутреннее убранство для часовен монастыря, а в 2017 году его сменил в этой роли брат, Михаил Фролов.

Вскоре судьба бывшего рейвера сделала еще один крутой поворот. В восстановлении Валаамского монастыря активно участвовал Геннадий Тимченко и его супруга Елена. Фролов не позже 2014 года вышел из монашества и женился Неизвестно, расписаны ли Фролов и дочь Тимченко официально, но Радио Свобода выяснило, что у них есть общий ребенок на их дочери Наталье Браунинг, которой ее фамилия досталась от первого брака со своим однокашником по учебе в Оксфордском университете Питером Браунингом. Радио Свобода удалось выяснить это с помощью полученного от источника списка клиентов элитного медицинского центра "Согаз" в Санкт-Петербурге, где регулярно проходила обследование дочь Тимченко.

С тех пор эта клиника, доход от деятельности которой получала дочь Путина Мария Воронцова, успела сменить название После покупки клиники компанией "Номеко", учредителем которой является дочь Путина, клиника стала называться "Международный медицинский центр" , а до этого, как выяснило Радио Свобода, в ней лечились ближайшие друзья российского президента, наемники ЧВК "Вагнер", и здесь же обследовались эскортницы для высокопоставленных российских чиновников и политиков.

В крупной строительной компании Виктор-Гавриил Фролов освоился так же быстро, как в ролях тусовщика и иеромонаха. В январе 2024 года он уже проводил экскурсию по новенькой "СКА-Арене" для Владимира Путина и Александра Лукашенко.

С помощью сервисов распознавания лиц Радио Свобода и "Система" смогли дополнительно подтвердить, что иеромонах Гавриил и совладелец компании "Горка" Гавриил Фролов, а также рейвер Виктор Фролов – один и тот же человек.

После того, как стало ясно, что Гавриил Фролов фактически является зятем ближайшего друга Путина, его назначение директором строительной компании "Горка" уже не казалось таким странным.

Гавриил Фролов не ответил на запрос "Системы" и Радио Свобода с просьбой о комментарии.

От брата к брату

"В процессе проектирования иногда злишься на себя, что не укладываешься в запланированное время", – говорил иеромонах Серафим (в миру Александр Козулин) в интервью летом 2025 года. Козулин – наместник псковского Мирожского монастыря и занимается его реставрацией – о ней с российским правительством в 2019-м договаривался "духовник Путина" митрополит Тихон (Шевкунов). На проектирование ушло более четырех лет, признавал Козулин: "Но теперь я понимаю: это было так надо".

Сроки сдачи "СКА-Арены" тоже затянулись: вместо октября 2022 года стадион открыли только к концу 2023-го, а полностью завершили работы Следует из отчетности ООО "СКА-Арена" лишь в 2026-м. Какое отношение Козулин имеет к "СКА-Арене"? Его двоюродная сестра Вероника Козулина на конец 2021 года значилась "конечным контролирующим лицом" арены До января 2075 года оформлена на ООО "СКА-Арена". До нее такой статус был у бывшего петербургского чиновника Игоря Забирана, оба могли быть ставленниками бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева – давнего знакомого Геннадия Тимченко и бизнес-партнера его зятя Виктора (Гавриила) Фролова.

Фролов и Лавленцев вместе владели "Горкапстроем" (после ребрендинга - "Горка"), который спроектировал "СКА-Арену" и управлял ее строительством до второй половины 2023 года. В 2023-м у Лавленцева начались проблемы – он не смог вернуть Тимченко 2,7 млрд рублей, которые брал на развитие компании. Миллиардер обратился в суд и Лавленцева арестовали. Во время расследования выяснилось, что экс-чиновник не собирался возвращать деньги другу Путина и выводил средства из "Горкапстроя". Помириться с Тимченко ему не удалось: Лавленцева приговорили к 13 годам колонии за растрату, а "Горкапстрой" признали банкротом.

Стройку “СКА-Арены” пришлось заканчивать "ООО "Сфера", дочерней компании ООО "Сфера" "Стройтрансгаза", тоже близкого к Геннадию Тимченко. Из ее отчетности следует, что на стройку ледового стадиона ей было выделено в общей сложности 69,7 млрд рублей. Большая часть суммы, 66 миллиардов, поступила от фирмы "Спортивные технологии и инвестиции" (СТИИ), которой формально принадлежала и сама арена. Сначала СТИИ контролировали люди Лавленцева Игорь Забиран и Вероника Козулина, но в отчетности за 2025-ый год компания уже называла своим "бенефициарным владельцем" Михаила Фролова, брата Вывод о родстве Гавриила и Михаила Фроловых мы сделали на основании совпадения отчества и фамилии, совместного бизнеса в мебельном ателье, совместного адреса в Санкт-Петербурге и общего места рождения – военного городка в Ленинградской области зятя Тимченко Виктора Фролова. Именно Михаил Фролов в начале июня и продал самую большую арену в мире "Газпрому".

Перед сделкой СТИИ вложила Следует из отчетности ООО "СКА-Арена" в арену дополнительные 88,4 млрд рублей. Примерно столько же 88,3 млрд рублей составляют долги арены с набежавшими процентами. Можно было предположить, что таким образом СТИИ рассчиталась сама с собой за стройку стадиона. Но в действительности дело обстояло не совсем так.

В 2024-м СТИИ переуступила свой займ с процентами – всего 80,1 млрд рублей – другой фирме. Новым кредитором арены стало ООО "Протон Финанс". Такая компания с одним сотрудником в штате была зарегистрирована в середине 2024-го в бизнес-центре на окраине Петербурга. Владельца она не раскрывает, но данные из баз юридических лиц указывают на ее связь Учредитель ООО Александр Кропоткин получал зарплату в близкой к Тимченко компании "Транслизинг", а регистрировал нового кредитора “СКА-Арены” "Центр учета и регистрации", известный как карманный регистратор банка "Россия" - его называют "банком друзей Путина", совладельцем которого как минимум в 2010 году являлся и Геннадий Тимченко все с тем же Геннадием Тимченко.

Так или иначе, в конечном итоге член семьи Тимченко, брат его зятя, фактически передал арену "Газпрому" без долгов. Сколько газовый монополист мог заплатить за стадион? Стороны сделки сумму не раскрывали. По состоянию на 2023-й год бюджет проекта оценивался примерно в 80 млрд рублей. В отчетности за 2025-й год балансовую стоимость арены снизили и в итоге оценили в 64 миллиарда. Даже с учетом такого "дисконта" арена стоит в три раза дороже изначально запланированных 20 млрд рублей.

Михаил Фролов не ответил на запрос "Системы" и Радио Свобода с просьбой о комментарии.

Первый матч, благотворительный, СКА собирается сыграть на новом стадионе уже в июле этого года. В следующем сезоне петербургский клуб будет делить "СКА-арену" с "Шанхайскими Драконами".

Бывший рейвер и монах Гавриил Фролов после банкротства ООО "Горка" в декабре 2024 года остается владельцем двух мебельных ателье. Одно из них, "Акантус", в разное время принадлежало разным членам семьи: и самому Гавриилу Фролову, и его брату Михаилу, и дочери Тимченко Наталье Браунинг. Судя по данным отчетности, оно изготавливало не только иконостасы для подворья Валаамского монастыря, но и было одним из подрядчиков при строительстве "СКА-арены".

По данным утечек, в 2025 году на личном банковском счету Гавриила Фролова в Газпромбанке лежали более 500 миллионов рублей. С декабря 2019 по июль 2024 года "настоящий модник" с питерских танцполов, бывший иеромонах, водивший Путина по "СКА-Арене", сделал почти 50 покупок в московском универмаге ЦУМ, потратив на них 12,5 миллионов рублей.