Арестованная властями США суперъяхта "Амадея" прибыла на стоянку в Гонолулу, следует из данных трекера Marinetraffic. Судно оценочной стоимостью около 325 миллионов долларов, согласно информации американских властей, принадлежит члену Совета Федерации Сулейману Керимову. Он находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

106-метровая "Амадея" была задержана в порту Фиджи 14 апреля. Суд решил, что в территориальных водах этой страны она скрывается от ареста американскими властями. Позже власти Фиджи потребовали от США забрать яхту, так как её содержание слишком дорого обходится бюджету.

Американские власти уже наняли на судно новую команду, передаёт Bloomberg. 3500 миль от Фиджи до Гонолулу оно прошло под американским флагом. Компания, которая владеет яхтой, оспаривает арест. Её адвокаты утверждают, что "Амадея" принадлежит бывшему главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, а не Керимову.

Худайнатов же по документам владеет яхтой "Шехерезада", оценочная стоимость которой 700 миллионов долларов. Она в мае была арестована властями Италии. Журналисты-расследователи предположили, что на самом деле судно принадлежит президенту России Владимиру Путину.