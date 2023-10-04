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Арестованный по делу о Крымском мосте объявил голодовку в СИЗО

Последствия взрыва на Крымском мосту, 8 октября 2022

Петербургский бизнесмен Олег Антипов, арестованный по делу о взрыве на Крымском мосту год назад, объявил голодовку в СИЗО. Он настаивает на своей невиновности и требует отпустить его, сообщает правозащитный канал "Первый отдел". Антипов – специалист по логистике, его компании принадлежал взорвавшийся на мосту грузовик.

34-летний Антипов владел компанией "ТЭК-34", которая занималась грузоперевозками. Узнав о взрыве на Крымского мосту 8 октября 2022 года, он заподозрил, что взорвавшийся автомобиль мог иметь отношение к его компании, и сам обратился в ФСБ в Петербурге. По его словам, в "ТЭК-34" незадолго до взрыва поступил заказ на перевозку упаковочной плёнки из Армавира в аннексированный Крым. Антипов заявил, что не знал о взрывчатке и хотел помочь в расследовании. 14 октября он был арестован по подозрению в совершении теракта.

В своём открытом письме из СИЗО Антипов ещё раз заявляет о своей непричастности к взрыву. "Мною двигало лишь желание помочь и сделать доброе дело, – пишет он. – А вышло вон как!"

Вместе с Антиповым были арестованы ещё два подозреваемых – Дмитрий Тяжёлых и Александр Былин. Им также вменяется совершение террористического акта. В Крыму 13 октября были арестованы ещё пять человек – граждане Украины и Армении.

  • Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По версии следствия, взорвался грузовик со взрывчаткой. В результате обрушилась часть моста и загорелся поезд, гружёный топливом. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал этот взрыв терактом и заявил, что его исполнители и заказчики – спецслужбы Украины. Киев неоднократно заявлял о том, что считает мост легитимной военной целью.
  • Крымский мост стратегически важен как для снабжения аннексированного Крыма, так и для поставок в Крым живой силы, техники и вооружений для боевых действий в Украине. После взрыва на мосту Россия резко усилила обстрелы Украины, включая гражданскую инфраструктуру. Владимир Путин назвал массовые ракетные удары ответной мерой.

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