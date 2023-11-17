Арестованы 27 человек по делу о массовых беспорядках в Махачкале

Число арестованных по делу о массовых беспорядках в Махачкале выросло до 27. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на данные Верховного суда Дагестана, в котором обжалуются решения о помещении в СИЗО.
На данный момент в базе суда перечислены 27 жалоб на аресты по статье об участии в массовых беспорядках. Суд рассмотрел уже 17 жалоб и оставил участников дела о беспорядках в СИЗО. Накануне пресс-служба суда подтвердила "Медиазоне", что аресты связаны с делом о беспорядках в аэропорту Махачкалы.
Ранее в Дагестане на участников антисемитских беспорядков составили как минимум 336 протоколов по мелким административным статьям. В основном по статье о нарушении правил проведения митингов.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch называет реакцию российских властей на антисемитские выступления на Северном Кавказе неадекватной случившемуся. Такая реакция на погромы существенно отличается от уровня преследования участников мирных политических акций. Вместо подавления критиков власти должны сосредоточить усилия на предотвращении ксенофобских нападений, считают правозащитники.
- 29 октября несколько сотен человек захватили аэропорт Махачкалы, пытаясь найти евреев среди пассажиров рейса из Тель-Авива. Собравшиеся, на фоне действий Израиля в Газе, требовали изгнать евреев из Дагестана. Местные полицейские лишь пытались успокоить толпу. После того как люди прорвались на летное поле, в аэропорт, ущерб которому, по официальным данным, оценён в сотни миллионов рублей, зашли бойцы Росгвардии. В результате столкновений с Росгвардией пострадали около 20 человек.
- Представители российских властей, включая президента Владимира Путина, утверждают, что беспорядки были организованы из-за рубежа, в частности из Украины. Украинские власти это отрицают.
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