Арестованы 27 человек по делу о массовых беспорядках в Махачкале

Число арестованных по делу о массовых беспорядках в Махачкале выросло до 27. Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на данные Верховного суда Дагестана, в котором обжалуются решения о помещении в СИЗО.

На данный момент в базе суда перечислены 27 жалоб на аресты по статье об участии в массовых беспорядках. Суд рассмотрел уже 17 жалоб и оставил участников дела о беспорядках в СИЗО. Накануне пресс-служба суда подтвердила "Медиазоне", что аресты связаны с делом о беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Ранее в Дагестане на участников антисемитских беспорядков составили как минимум 336 протоколов по мелким административным статьям. В основном по статье о нарушении правил проведения митингов.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch называет реакцию российских властей на антисемитские выступления на Северном Кавказе неадекватной случившемуся. Такая реакция на погромы существенно отличается от уровня преследования участников мирных политических акций. Вместо подавления критиков власти должны сосредоточить усилия на предотвращении ксенофобских нападений, считают правозащитники.