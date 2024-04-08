Архиепископа, сравнившего армию с сатаной, оштрафовали на 150 тысяч

Славянский районный суд Краснодарского края оштрафовал на 150 тысяч рублей архиепископа неканонической Российской православной церкви Виктора Пивоварова. Суд признал его виновным по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии. В своей статье, опубликованной в блоге "Христианство сегодня", священник назвал войну в Украине злом, а российских солдат - подобием сатаны.

86-летнего Пивоварова ранее судили по административной статье о так называемой дискредитации армии. В марте 2023 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей из-за проповеди, в которой он осудил войну. Осенью того же года в храме в Славянске-на-Кубани, где служил, Пивоваров, прошёл обыск. Как сообщает "ОВД-Инфо", во время обыска сотрудники правоохранительных органов грубили и угрожали священнику и его помощнику.

На сайте Российской православной церкви указано, что часть штрафа будет погашена из средств, изъятых при обыске, а недостающую сумму соберут прихожане.