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Архиепископа, сравнившего армию с сатаной, оштрафовали на 150 тысяч

Архиепископ РосПЦ Виктор Пивоваров
Архиепископ РосПЦ Виктор Пивоваров

Славянский районный суд Краснодарского края оштрафовал на 150 тысяч рублей архиепископа неканонической Российской православной церкви Виктора Пивоварова. Суд признал его виновным по уголовному делу о повторной дискредитации российской армии. В своей статье, опубликованной в блоге "Христианство сегодня", священник назвал войну в Украине злом, а российских солдат - подобием сатаны.

86-летнего Пивоварова ранее судили по административной статье о так называемой дискредитации армии. В марте 2023 года он был оштрафован на 40 тысяч рублей из-за проповеди, в которой он осудил войну. Осенью того же года в храме в Славянске-на-Кубани, где служил, Пивоваров, прошёл обыск. Как сообщает "ОВД-Инфо", во время обыска сотрудники правоохранительных органов грубили и угрожали священнику и его помощнику.

На сайте Российской православной церкви указано, что часть штрафа будет погашена из средств, изъятых при обыске, а недостающую сумму соберут прихожане.

  • Российская православная церковь (РосПЦ) считается неканонической - то официально не признана другими православными церквями. Она находится в оппозиции к Русской православной церкви (РПЦ) и Московскому патриархату. Виктор Пивоваров возглавлял небольшой приход в Свято-Покровско-Тихоновском храме РосПЦ в Славянске-на Кубани.

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